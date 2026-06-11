Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta. Si prevedono per oggi “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” RRischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.
Per domani “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.