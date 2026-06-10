Di Nino Sangerardi:

La Regione Puglia punta sull’innovazione della formazione tecnico-professionale con la realizzazione di un nuovo modello di Campus regionale, policentrico e diffuso sul territorio, destinato ad accogliere i percorsi della filiera formativa tecnologico-professionale secondo il modello del cosiddetto “4+2”, che integra quattro anni di istruzione tecnica o professionale con due anni di formazione negli ITS Academy.

Il progetto, denominato “Apulia Campus”, prevede il recupero e la rifunzionalizzazione dell’ex Istituto Garibaldi nel centro storico di Lecce e la realizzazione di interventi infrastrutturali nell’area del Comune di Locorotondo.

Le due sedi costituiranno i nodi principali di un sistema diffuso che metterà in rete laboratori, aule specialistiche, servizi, infrastrutture tecnologiche e spazi dedicati alla didattica e all’innovazione, rafforzando il collegamento tra alta formazione tecnologica, sistema produttivo e territori.

L’obiettivo è creare un ecosistema formativo avanzato capace di mettere in rete scuole, ITS Academy, Università, enti di ricerca, organismi di alta formazione, enti locali ed imprese, favorendo la costruzione di percorsi altamente qualificanti e sempre più rispondenti alle esigenze dei territori.

La configurazione policentrica del campus rappresenta un’esperienza unica nel panorama nazionale. Il modello, infatti, supera la logica della singola struttura fisica per costruire una rete regionale integrata, nella quale studenti, docenti, ricercatori e imprese potranno condividere percorsi, spazi, competenze, tecnologie e opportunità formative.

“Con Apulia Campus – dichiara l’assessora regionale alla Cultura e alla Conoscenza, Silvia Miglietta– Regione Puglia sceglie di innovare, coniugando istruzione e professionalizzazione degli studenti e delle studentesse in un campus diffuso fra il Salento e la Valle d’Itria che ha l’ambizione di proporsi come nuovo modello formativo in grado di dialogare anche con le imprese del territorio per favorire l’accesso al lavoro. Per Lecce, inoltre, il recupero e la rigenerazione dell’ex istituto Garibaldi nel centro storico rappresenta il naturale proseguimento di una strategia che punta a riportare gli studenti e le studentesse a frequentare il centro storico, abitandoci grazie alla residenza universitaria che sta nascendo all’ex caserma Cimarrusti nell’ambito del programma regionale Puglia Regione Universitaria, e studiandoci in aule e laboratori dedicati, come in questo caso. Apulia Campus si configura anche come un progetto interistituzionale che vede enti locali e istituzioni universitarie e formative collaborare insieme nell’interesse della popolazione più giovane del territorio, dando una possibilità in più a chi decide di restare e ampliare qui le proprie competenze professionali”.

“Alla base della progettazione dell’Apulia Campus – sottolinea il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Giuseppe Silipo– c’è la nuova riforma degli istituti tecnici e professionali, con i 4 anni di istruzione a cui, dopo il diploma, possono seguire 2 anni presso un ITS. In Puglia abbiamo già registrato due grandi esperienze, sia a Lecce con l’ITS del Turismo che a Locorotondo con l’ITS dell’Agroalimentare. Queste due filiere costituiscono adesso un campus innovativo, non soltanto attraverso l’aggregazione di vari enti come università, enti di ricerca e imprese, ma addirittura attraverso la progettazione di una struttura fisica, un campus residenziale che crea un asse tra due Comuni”.

“L’innovatività del progetto, presentato nei dettagli da Anna Cammalleri, in qualità di componente designato da USR nel Comitato di Indirizzo, ha consentito alla Puglia di ricevere lo scorso dicembre un finanziamento nazionale di due milioni di euro per la progettazione degli interventi a Lecce e a Locorotondo, nell’ambito dell’avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito rivolto alle Regioni volto alla realizzazione dei primi Campus”.

Apulia Campus è, inoltre, diventato un caso di studio e di ricerca per l’Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca innovativa(INDIRE), che ha avviato un’attività di approfondimento sul modello pugliese e che, in questi giorni, è in visita istituzionale in Puglia per analizzarne caratteristiche, potenzialità e possibili sviluppi, riconoscendo nel progetto un’esperienza di particolare interesse per l’evoluzione del sistema nazionale dell’istruzione tecnologica superiore.

Ideatori e protagonisti di Apulia Campus sono: Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, I.I.S.S. “Basile Caramia – Gigante”, I.I.S.S. “Presta Columella”, Comune di Lecce, Comune di Locorotondo, ITS Academy AgriPuglia, ITS Academy Biotech For Life, ITS Academy della Puglia per il Turismo i Beni e le Attività culturali ed artistiche, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione “Basile Caramia”.