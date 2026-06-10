Di seguito un comunicato diffuso da Aste e bilancieri:

Una grande festa quella della giornata conclusiva del progetto “A scuola con ASI” che ha visto una imprevista affluenza di pubblico, nonni, genitori, fratelli, cugini insieme ad una incredibile moltitudine di amici e conoscenti, coincisa con l’ultimo giorno di scuola… Tutti coinvolti ed entusiasti …veramente tutti!

Dalle Maestre, ai Dirigenti scolastici intervenuti come la Professoressa Madia Galiano e Giada Chiapperino, presidente del consiglio di istituto. Maristella Morisco, presidente del 5 municipio di Bari. Oronzo Campobasso e Vito Lacoppola, rispettivamente Consigliere ed Assessore all’Istruzione del Comune di Bari. Nonché Fabio Romito, Consigliere della Regione Puglia.

Il Progetto, che ricordiamo è stato promosso a livello nazionale dalla “Commissione Cultura” della Federazione ASI di Torino, a cui Aste e Bilancieri ha prontamente aderito col massimo entusiasmo.

I protagonisti direttamente coinvolti, sono stati tutti gli alunni di 5^ classe del XXVII Circolo Didattico che riunisce le scuole primarie Collodi e Duca D’Aosta di Bari Palese, che con l’occasione esponevano anche i “lavoretti” ed i disegni svolti nel corso dell’anno sul tema appunto, delle Auto Storiche… quelle dei Nonni!

Il progetto prevedeva tre fasi di incontri:

Il 1° ed il 2° incontro durante le ore di lezione, con la presentazione di un tema (mediante foto, video, oggettistica), tenuta dal presidente del Club Aste e Bilancieri Federato ASI, Leonardo Greco e l’assegnazione di attività ludico-didattiche multidisciplinari, da svolgere successivamente con gli insegnanti a scuola e con la famiglia a casa (questionari, disegni, storie, piccole rappresentazioni, realizzazione di modellini, interviste ai familiari, ricerca di vecchie immagini di famiglia, ecc.)

Il 3° incontro , la presentazione da parte degli studenti dei compiti svolti (realizzazione di disegni e piccole opere d’arte) e l’esposizione di auto e moto d’epoca da parte del Club Aste e Bilancieri nel giardino della Scuola “Collodi” di Bari Palese.

Nei primi due incontri avvenuti nei mesi di marzo ed aprile scorsi, è stato molto sorprendente vedere l’entusiasmo dei bambini di quinta elementare che hanno sin da subito dimostrato di apprezzare le auto e le moto di un tempo, questo anche grazie alla affettuosa collaborazione dei loro “nonni” che hanno raccontato ai propri nipotini dei veicoli che avevano posseduto da giovani!

Con l’occasione si aggiungeva un momento “ASI Solidale” con l’offerta di un importante contributo economico di “Aste E Bilancieri” all’Associazione Musicale “Credere nei sogni” finalizzato all’acquisto di strumenti musicali e divise per i giovani che si avvicinano al mondo della musica così coma desiderato dal giovane Nicola Corradino, prematuramente scomparso, a cui l’Associazione è stata dedicata.

Un pomeriggio di vera festa per tutti i bambini, di tutte le classi, che vi hanno partecipato e che hanno approfittato della splendida giornata di sole per esibirsi, diretti dall’insegnante di Musica, in una corale espressione musicale a suon di “percussioni” su secchi, contenitori rovesciati e tamburi improvvisati.

I bambini hanno letteralmente assaltato le Auto e Moto storiche esposte nello stesso cortile, toccandole con mano e “tempestando di perché” i ben contenti proprietari che tentavano di far fronte a tutte le domande, non senza qualche molto imbarazzato e simpatico …momento di panico!

Il Presidente Leonardo Greco con tutto lo staff, la Dirigenza Scolastica e le Autorità intervenute, dopo la entusiasmante giornata, fin troppo “vivace” hanno sentito il “dovere” di acclamare, praticamente in coro, in un’unica voce, il più convinto e convincente …Grazie a tutti, con la promessa, anzi l’impegno, di replicare il progetto nel prossimo anno scolastico.