Di seguito il comunicato:

Gli appuntamenti della casa editrice per l’11, e per il 13, il 14 e il 15 giugno 2025. Si tratta di prime nazionali e regionali.

11 giugno 2025 – PRIMA NAZIONALE AL PRESIDIO DEL LIBRO DI LECCE FONDO VERRI / PUDORI di Ritanna Attanasi (i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) sarà presentato l’11 giugno 2025 ore 19,00 presso il Presidio del Libro di Lecce, Fondo Verri in via S. Maria del Paradiso 8 a Lecce. Dialoga con l’autrice la scrittrice Luisa Ruggio. Interverrà Stefano Donno editore de I Quaderni del Bardo Edizioni. Aprirà la serata l’attore Piero Rapanà

13 giugno 2025 – Torna il Premio Riconoscimento iQdB al Museo Faggiano di Lecce / Presentazione a cura di: Grazia Piscopo – Presidente Associazione HORAH e Stefano Donno (Editore de i Quaderni del Bardo Edizioni). Intervengono: Maestro Giuseppe De Cagna, Dott. Rosario Tornesello (Direttore Nuovo Quotidiano di Puglia), e il Presidente dell’Associazione “Cuore e Mani Aperte”. Per la sezione TOP STAR Letteratura interverrà lo scrittore Giuseppe Resta

14 giugno 2025 – La casa editrice I Quaderni del Bardo Edizioni di Steano Donno è lieta di annunciare la presentazione della monografia dedicata all’artista Paola Scialpi, a cura di Lucio Galante e Maurizio Nocera che si terrà sabato 14 giugno 2025 alle ore 19:00 presso la suggestiva cornice della Biblioteca Bernardini (Ex Convitto Palmieri) a Lecce. Oltre alla presenza dell’artista Paola Scialpi, interverranno i curatori ovvero il Prof. Lucio Galante, storico dell’arte, e il poeta e scrittore Maurizio Nocera. Interverrà inoltre il Prof. Carlo Alberto Augieri, critico letterario e studioso di estetica, che ha seguito e raccontato l’evoluzione dell’artista nei suoi molteplici linguaggi espressivi. Ad aprire l’incontro sarà Mauro Marino, poeta e operatore culturale, che introdurrà il pubblico in un dialogo appassionato tra arte, parola e pensiero.

15 giugno 2025 – Per l’evento LibrAscolto organizzato da Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS Sezione Territoriale di Lecce, Centro Regionale Audiolibro Puglia e Scena Muta il 15

giugno 2025 alle ore 19:00 presso la Sede provinciale Uici Lecce in Piazza Peruzzi 1, nel contesto dello splendido Giardino di Palazzo Giaconia, saranno presentati i due volumi scritti e curati dell’autrice Germana Valentini dal titolo A cena con Joe DiMaggio di Dr. Rock Positano e John Positano edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno e “Veniero. Storie di emigranti italiani a New York” edito da Colonnese. Parteciperanno all’evento : Salvatore Peluso – Presidente Sezione Territoriale di Lecce dell’U.I.C.I., Paolo Lacorte – Presidente Consiglio Regionale Puglia dell’U.I.C.I., Silvio Alviti – Responsabile Centro Audiolibro Puglia, Stefano Donno – Editore “I quaderni del Bardo”, Germana Valentini – Autrice e curatrice dei volumi. La lettura di alcuni passi sarà curata dalle attrici di Scena Muta: Dalila Grandioso, Alisia Mariano e Maria Antonietta Vacca. Interventi musicali a cura di Ettore Romano, cantante