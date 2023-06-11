rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

“Pnrr occasione di rilancio per il sud”, l’intervento del banchiere a Manduria Di Palma, confronto con Fitto

11 Giugno 2023
IMG 20230611 WA0014

Di seguito la dichiarazione di Emanuele Di Palma, presidente della banca di credito cooperativo di San Marzano di San Giuseppe:

Il PNRR è un’occasione per parlare di Futuro e per pensare in modo strutturato alle nuove Generazioni specie al Sud. Oggi la priorità deve essere sostenere le imprese nella “messa a terra” del Pnrr, con una vera e propria attività di consulenza anche da parte delle Banche che non devono porsi solo come intermediari del credito ma devono fornire assistenza per l’accesso ai bandi e ai fondi stanziati. Bisogna lavorare soprattutto sulle competenze e sul mantenimento delle risorse nel territorio. Questo significa riqualificazione e responsabilizzazione delle classi dirigenti e del personale specializzato (sia nelle aziende che nel sistema bancario come in quello pubblico). Indebitarsi solo per utilizzare tutte le risorse non è una strada utile. Abbiamo una forte responsabilità nei confronti delle prossime generazioni e le imprese vanno rese protagoniste. L’obiettivo generale deve fare i conti con una realtà ancora molto parcellizzata di Piccole e Medie Imprese soprattutto nel Mezzogiorno, sia in termini di dimensioni imprenditoriali che di organizzazione della pubblica amministrazione, con le criticità connesse anche agli organici ed alle qualifiche disponibili. Storicamente il problema è l’assenza di risorse oggi invece i fondi ci sono e dobbiamo lavorare sulla capacità di spesa.

Il ruolo delle banche del territorio è oggettivamente indispensabile per sostenere una nuova stagione di sviluppo del Mezzogiorno. Oggi è necessario rafforzare quella rete di credito diffuso, ben rappresentata dal Credito Cooperativo, che possa sostenere e affiancare direttamente la grande rete della piccola e media impresa, da cui, ad esempio in Puglia, nel corso degli anni sono nati distretti importanti, come quelli dell’agroalimentare, dell’abbigliamento, del calzaturiero, del mobile imbottito. In questo, il sostegno pubblico del PNRR è fondamentale e va sempre più affiancato da un’assistenza al credito, oramai sempre più garantita dalle banche locali a cominciare dalle Bcc in una logica di sistema e di sinergia con i grandi gruppi bancari, in cui ognuno deve fare la propria parte”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione