Di Francesco Santoro:

“Quello che stiamo notando nelle ultime settimane” in Puglia “è un aumento degli asintomatici, con percentuali che superano “il 90 per cento dei casi”. A parlare è il coordinatore della task force regionale per il contrasto al Covid-19, Pier Luigi Lopalco, che all’Ansa riferisce di aver osservato la crescita del numero di persone infette che non mostrano i sintomi tipici della malattia provocata dal nuovo virus. Le probabili cause di questo fenomeno? “Il virus – commenta il noto epidemiologo- in questo momento sta circolando soprattutto nella popolazione più giovane, questo è un motivo”. E per questa ragione il numero dei tamponi in Puglia sarà destinato a crescere ulteriormente: “Stiamo facendo molti test – dice Lopalco all’Ansa- oggi quasi tremila, nonostante non ci siano focolai attivi. Questo perché stiamo cercando di proteggere, in particolare, gli ospedali, facendo tamponi non solo al personale sanitario ma anche ai pazienti che entrano per un ricovero”.