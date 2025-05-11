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Verona-Lecce 1-1 Calcio serie A

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È un po’ di ossigeno. Oppure è un’occasione gravemente mancata, considerato che il Lecce a Verona era passato in vantaggio nel primo tempo. I padroni di casa hanno pareggiato n finale della prima frazione e così il Lecce prende un punto in trasferta che consente di raggiungere l’Empoli al terzultimo posto in classifica del campionato di calcio di serie A, quando mancano due giornate. Però, se fosse riuscito a mantenere quel gol di vantaggio, il Lecce avrebbe avuto oggi la salvezza a portata di mano.

Situazione in zona retrocessione: Empoli e Lecce 28 punti in 36 partite giocate, Venezia 26 punti in 35 partite giocate (Monza ultimo, già retrocesso). Domani alle 18,30 Venezia-Fiorentina. Penultima giornata: Cagliari-Venezia, Lecce-Torino, Monza-Empoli. Ultima giornata: Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Venezia-Juventus.

 

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