Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba:

Sono i Coma_Cose i protagonisti di “Road to Battiti“, in programma domenica 11 maggio, a Bitonto. E’ la quarta di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il “Cornetto Battiti Live”.

Il radio live show di Radio Norba si terrà tra piazza Marconi e piazza Cavour, dove dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che saranno intervistati in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l’attesa esibizione dei Coma_Cose per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”.

I Coma_Cose sono reduci dal grande successo radiofonico di “Cuoricini”, il brano che hanno portato all’ultimo Sanremo e che ha conquistato il primo posto nella classifica radio Earone e il disco d’oro. Il duo composto da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli si prepara a tornare live con un tour che li porterà sui palchi dei principali festival della penisola. Dopo l’estate, ad ottobre, i Coma_Cose celebreranno i 10 anni di carriera con due speciali date evento che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palasport di Milano (27 ottobre, Unipol Forum) e Roma (30 ottobre, Palazzo dello Sport). I Coma_Cose porteranno in tour il loro nuovo album “Vita Fusa”, il quinto in studio, un progetto intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, racchiude i molti colori che caratterizzano il loro percorso, raccontando un nuovo capitolo molto personale.

L’accesso a Road to Battiti è libero fino al raggiungimento delle capienze consentite.