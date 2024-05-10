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Universal peace federation: nomina per un pugliese Angelo Lucarella

11 Maggio 2024
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Di seguito il comunicato:

UPF – Universal Peace Federation, soggetto Consultivo speciale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite – ONU (meglio detto c.d. “ECOSOC”: terzo più importante organo delle Nazioni Unite come afferma il Ministero degli Esteri italiano), ha nominato Ambasciatore di Pace per l’Italia l’Avv. Angelo Lucarella a cui, nella data del 7 maggio 2024, è stato affidato anche l’incarico di delegato speciale per i rapporti G7 (che si terrà prossimamente in Italia ed in particolare in Puglia).

“Con speranza, responsabilità e fiducia ho accolto la nomina di Ambasciatore di Pace che l’incarico di delegato speciale per il G7 che si terrà, peraltro, nella mia terra di origine. 

Ringrazio l’UPF in seno Onu a tutti i livelli decisionali (sia internazionale, sia europea, sia italiana) per la fiducia risposta nella mia persona.

Pur nella continenza del ruolo affidatomi, spero di fare del mio meglio per costruire ponti di dialogo tra le diversità culturali, etniche, religiose, ecc. con un unico obiettivo primario: coltivare la pace”.

Questa la dichiarazione dell’Avv. Angelo Lucarella, già vice presidente coord. della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico, docente dell’Università degli studi di Napoli Federico II e componente del tavolo di esperti per gli studi sul reddito universale dell’Università per la Pace dell’Onu (sede italiana) nonché tra gli esperti giuristi rispondenti per l’Italia del World Justice Project della Commissione Europea.

 

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