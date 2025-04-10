Di seguito un comunicato diffuso dall’orchestra della Magna Grecia:

Altro appuntamento particolarmente atteso all’interno dell’undicesima edizione del Mysterium Festival. Venerdì 11 aprile alle 20.30, nella chiesa Santa Famiglia, “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel presepe di San Francesco”, da un’idea del Maestro Piero Romano e commissionato dal Mysterium Festival per celebrare gli Ottocento anni del Presepe di Greccio. Ingresso gratuito, con prenotazione facoltativa su evenbrite (la prenotazione garantisce il posto a sedere).

Oratorio per voci, coro, orchestra e strumenti popolari, con versi e musica di Mario Incudine, con arrangiamenti del Maestro Valter Sivilotti, “Dalla culla alla croce” sarà eseguito dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Michele Nitti e il L.A. Chorus diretto dal Maestro Alessandro Fortunato. Maestri collaboratori Antonio Vasta e Francesco Buongiorno. Con Anita Vitale (voce e pianoforte), Antonio Vasta (fisarmonica, zampogna e pianoforte), Michele Piccione (ghironda, lira, chitarra battente, tamburi a cornice e fiati etnici), Pino Ricosta (ukulele basso, contrabbasso e percussioni) e Francesco Buongiorno (batteria e percussioni).

Il Mysterium Festival 2025, diretto dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, è una rassegna realizzata da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, Caffè Ninfole, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living, TP Italia, Programma Sviluppo, Comes e Chemipul. Gli eventi in programma sono stati selezionati e condivisi dal Comitato scientifico del Mysterium Festival presieduto dal dott. Donato Fusillo.

Il 24 dicembre nel 1223, a Greccio, su ispirazione di Francesco d’Assisi, venne realizzato il primo presepe vivente della storia. Con l’opera “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel presepe di San Francesco” si intende non soltanto celebrare la ricorrenza degli ottocento anni da quello straordinario avvenimento, ma anche raccontare la vita di Cristo attraverso lo sguardo inedito dei personaggi che affollano il presepe. Attraverso una tessitura musicale serratissima, la drammaturgia poetica si snoda in un susseguirsi di flashback e visioni, ricordi e rivelazioni. Un opera corale in versi in cui l’orchestra classica dialoga con gli strumenti popolari come ghironda, zampogna, chitarra battente, flauti popolari, tammorre, lira e duduk, alternando voci soliste e coro.

Mysterium Festival – “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel presepe di San Francesco”, venerdì 11 aprile ore 20.30, Chiesa Santa Famiglia. Ingresso gratuito, con prenotazione facoltativa su evenbrite (la prenotazione garantisce il posto a sedere). Aggiornamenti social (Facebook e Instagram). Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Siti: mysteriumfestival.it e orchestramagnagrecia.it