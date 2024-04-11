rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Cinque influencer per la promozione dei siti Unesco della Puglia Manuela Vitulli, Laura Masi, Valentina Miozzo, Giulio Grobert e Elena Wuest

11 Aprile 2024
Screenshot 20230711 201159

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

Ieri il alla campagna di comunicazione #PATRIMONIDIPUGLIA dedicata a valorizzare i siti UNESCO pugliesi, a cura dell’Assessorato regionale al Turismo e dell’Agenzia Pugliapromozione. Questi luoghi, riconosciuti come patrimonio dell’umanità, possiedono un valore inestimabile, materiale e immateriale, nel promuovere in Puglia un turismo culturale lento, contemplativo e itinerante, per costruire un vero e proprio “cammino” turistico. La campagna di comunicazione si sviluppa tra il 10 e il 13 aprile.

L’iniziativa ha come riferimento i siti UNESCO Puglia – ovvero Alberobello, Castel del Monte ad Andria, Monte Sant’Angelo e Foresta Umbra nel foggiano – e da qui scaturisce il titolo della campagna #PatrimoniDiPuglia. Proprio attraverso uno storytelling evocativo, ma educativo allo stesso tempo, supportato da una campagna di comunicazione interattiva, virale e ingaggiante, si racconterà il cosiddetto Prodotto turistico Cultura. Il riferimento è all’HERITAGE TOURISM che sarà narrato dalla micro alla macro-valorizzazione, costruendo una narrativa in cui ogni sito possa essere rappresentativo del singolo Comune, della Regione e, infine, della ricchezza collettiva mondiale, così da coinvolgere target con interessi differenti e attrattori internazionali. Questa azione mira, fra l’altro, a favorire un turismo destagionalizzato, invitando a vivere la Puglia anche nei periodi di bassa stagione.

 

“L’Italia è la prima al mondo per i siti UNESCO ed in Puglia ce ne sono ben quattro che vantano una storia ultramillenaria e ricchezze naturali. La loro valorizzazione è un obiettivo della Regione Puglia – sottolinea Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione –. I Patrimoni dell’Umanità di Puglia sono un presidio di conoscenza, una leva importante per il turismo tutto l’anno, nonché un motore della nostra economia”.

“Fare rete per accrescere e sviluppare una conoscenza più ampia di un territorio congiunto e accomunato dall’appartenenza all’Unesco, quale Patrimonio mondiale dell’Umanità, come un fil rouge ideale che unisce i luoghi, rappresenta una opportunità importante, grazie agli investimenti messi in campo dai Comuni coinvolti e la collaborazione con Pugliapromozione e la Regione Puglia per l’attenzione ai siti da preservare e alle Comunità locali – dice Francesco De Carlo, sindaco di Alberobello -. Tale virtuosa sinergia può contribuire a generare impatti positivi, favorire l’innovazione sociale, la crescita turistico/culturale al di fuori dei periodi di ‘punta’, affermare il turismo sostenibile, lento, ovvero quello dei cammini, delle passeggiate in bicicletta, dello show cooking nei trulli e masserie per valorizzare la stagionalità dei prodotti della terra. Abbiamo il dovere di rispettare e preservare l’ambiente, aver cura dei luoghi in cui viviamo per lasciarlo ai giovani così come lo abbiamo ereditato”.

“L’iniziativa concordata con i Comuni interessati e coordinata da Pugliapromozione riveste una strategia lungimirante e sotto il profilo turistico rappresenta un’assoluta novità in un’ottica di territorialità più diffusa che si inserisce in un brand, quello di ‘WeareinPUGLIA’ ormai a risonanza mondiale”, evidenzia Cesareo Troia, assessore al Turismo e Marketing del Comune di Andria.-  “I Siti UNESCO sono il massimo riconoscimento al mondo per i beni culturali e naturali. La Puglia ne annovera quattro di grande importanza, Monte Sant’Angelo ha la responsabilità e il privilegio di valorizzare, tutelare e promuovere ben due – sottolinea Rosa Palomba, Vicesindaca e Assessora alla cultura e al turismo della Città di Monte Sant’Angelo -.  Il percorso con Andria e Alberobello è molto virtuoso e racconta di patrimoni utili all’intero territorio regionale per internazionalizzare e destagionalizzare il brand. Grazie alla Regione e a Pugliapromozione per questo momento importante di promozione”.

L’attività ricade all’interno dell’Accordo di collaborazione tra l’A.Re.T. Pugliapromozione e i Comuni di Monte Sant’Angelo, Andria, Alberobello, finalizzata alla valorizzazione dei siti UNESCO pugliesi, previsto dalla Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35.

La campagna di influencer marketing è stata affidata a The Trip S.r.l. – agenzia specializzata nella promozione di territori, mete e brand, attraverso contenuti artistici e culturali, con sede in Roma – e inizia con un tour in Puglia, tra il santuario di Monte Sant’Angelo e le faggete della Foresta Umbra, tra Castel del Monte e Andria e Alberobello, riservato a cinque influencer di fama nazionale e internazionale (Manuela Vitulli, Laura Masi, Valentina Miozzo, Giulio Grobert e Elena Wuest).


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

FOTO BENZINA(1)

Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione