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Alle 20,45 si affrontano la seconda e la prima, al palaPentassuglia. La formazione lombarda ha due punti di vantaggio in classifica su quella pugliese. In caso di successo dell’Happy Casa Brindisi però, proprio per gli esiti dei confronti diretti, salirebbe al comando del campionato di pallacanestro maschile di serie A la formazione brindisina. Nelle ultime ore la società pugliese ha comunicato esserci alcuni casi di corona virus ed il rischio è quello della impossibilità di giocarsi la partita-clou al massimo della potenzialità di organico.

Calcio serie C girone C: alle 15 di disputa Monopoli-Paganese mentre alle 17,30 si gioca Bisceglie-Virtus Francavilla Fontana.

In serie D girone H, rinviate Gravina in Puglia-Nardò e Real Aversa-Taranto, la partita di spicco oggi è (ore 14,30) Fidelis Andria-Casarano.

(immagine: tratta da legabasket.it)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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