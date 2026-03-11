Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

Lo sport ad Alberobello è molto più di un’attività fisica: è un linguaggio comune, un luogo di incontro e un potente veicolo di inclusione, crescita personale e coesione sociale. Da questa consapevolezza nasce la prima edizione dell’Almanacco dello Sport di Alberobello, progetto editoriale e culturale pensato per custodire e raccontare la memoria sportiva della Città.

L’opera prende forma da un’idea maturata dall’assessore allo sport Saverio Sgobba e diventata realtà grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali e alla partecipazione attiva di oltre cento cittadini.

Il sindaco Francesco De Carlo sottolinea: «Questa pubblicazione va oltre l’essere un libro: è il racconto di una parte importante della nostra comunità. Nelle sue pagine rivivono storie, volti e passioni che hanno accompagnato per decenni la vita sportiva di Alberobello. Lo sport qui ha sempre rappresentato molto più della competizione: è stato incontro, crescita e senso di appartenenza. Custodire questa memoria significa rendere omaggio a chi, con impegno e passione, ha contribuito a costruire l’identità sportiva e sociale della città».

Dagli anni ’50 a oggi, sono oltre 100 i cittadini che hanno partecipato alla realizzazione del volume, mettendo a disposizione fotografie, documenti, ricordi e testimonianze. Il risultato è un lavoro corale di grande valore storico e sociale: 256 pagine e più di 566 fotografie che raccontano storie, volti, successi, sacrifici ed emozioni che hanno segnato intere generazioni.

L’Almanacco nasce non solo come pubblicazione editoriale, ma come archivio storico vivo della Città, destinato a crescere nel tempo grazie a nuovi contributi e aggiornamenti, continuando a valorizzare la memoria sportiva di Alberobello.

«Lo sport non è solo competizione, ma rappresenta uno strumento di coesione sociale che favorisce l’inclusione e il superamento delle barriere culturali». Dichiara l’assessore allo sport di Regione Puglia Cristian Casili. «L’Almanacco dello Sport Alberobellese è frutto di un lungo lavoro che ha visto coinvolta tutta la popolazione, impegnata nella ricerca di fotografie che hanno attraversato la storia della Città. Ci tenevo a essere presente e congratularmi con l’Amministrazione e con tutti i cittadini coinvolti in questo interessante progetto che connette questa generazione alle precedenti, affonda nei ricordi, ma ne proietta i valori che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni: identità, rispetto, lealtà, impegno. Considero il lavoro fatto una buona pratica da diffondere e portare anche in altri Comuni».

Il progetto ha preso forma anche grazie al sostegno del sindaco Francesco De Carlo, dell’assessora alle politiche sociali Valentina Liuzzi e al contributo di protagonisti della vita sportiva e culturale cittadina, tra cui Bibino Caricola, il prof. Giuseppe D’Onghia e Gianfelice De Molfetta.

La presentazione ufficiale si terrà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 18:00 presso la Chiusa di Chietri. Ospite d’onore sarà Pietro Maiellaro, ex fantasista del SSC Bari e storico idolo della tifoseria biancorossa.

Durante la serata saranno inoltre premiati alcuni cittadini distintisi nella storia sportiva di Alberobello, per impegno, passione e contributo alla crescita sociale e sportiva della Comunità.

L’assessore allo sport e vicesindaco Saverio Sgobba conclude: «Questo progetto è il frutto dell’entusiasmo con cui la comunità ha risposto e dimostra quanto lo sport sia profondamente radicato nella storia e nell’identità di Alberobello. Con questo almanacco consegniamo alla città un vero e proprio compendio di memoria collettiva, un ponte tra passato e futuro che celebra passione, sacrificio e orgoglio di una comunità intera. È un invito aperto a tutti: continuare a vivere lo sport come esperienza condivisa, valore educativo e simbolo dell’identità di Alberobello, perché ogni campo, ogni palestra, ogni sconfitta e ogni prodezza raccontano chi siamo e ispirano chi vogliamo diventare».

L’iniziativa nasce dalla convinzione che lo sport sia una componente fondamentale dell’identità cittadina: un patrimonio fatto di valori, relazioni, educazione e senso di appartenenza. L’Amministrazione Comunale invita società sportive, associazioni e cittadini a partecipare attivamente, affinché l’Almanacco diventi un tesoro condiviso, capace di unire passato, presente e futuro della comunità alberobellese.