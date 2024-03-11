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Originaria di Foggia, uccisa a bastonate in Brasile: arrestato l’ex marito Il corpo della 43enne pugliese Antonella De Rosa rinvenuto in giardino

11 Marzo 2024
noinotizie

Antonella De Rosa, 43 anni, stando alla ricostruzione della polizia brasiliana, è stata uccisa a bastonate dall’ex marito, del posro. Il suo corpo è stato seppellito dall’uomo,che ha confessato, nel giardino di casa. All’origine del femminicidio una lite per gelosia.

La donna era originaria di Foggia e dopo il trasferimento dalla Puglia alla Toscana (madre e sorella vivono a Montecatini) aveva lasciato l’Italia per risiedere nello stato di Santa Caterina, nord del Brasile. Il femminicidio, secondo la ricostruzione, risale al 26 febbraio ma solo nelle scorse ore i vicini, non vedendo la donna, avevano allertato la polizia.

 

 

 

 


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