Di Nino Sangerardi;

La Lucente Spa di Bari, tra le realtà leader in Italia nel settore del cleaning e del facility management, ha approvato il Piano industriale 2023-2025 che prevede per il 2025 un fatturato di 68 milioni di euro, con una crescita media annua del 23%.

Il Programma include un progetto strutturato con investimenti volti alla professionalizzazione delle risorse umane, allo sviluppo di innovativi progetti tecnici e un percorso di crescita per linee esterne con operazioni straordinarie, puntando ad alcune fusioni e acquisizioni nel biennio 2023-2024.

Inoltre, con l’ulteriore sviluppo dell’area commerciale La Lucente mira a consolidare ed accrescere la sua quota nei mercati di riferimento, con un maggiore presidio sia nel settore pubblico che in quello privato.

In calendario investimenti per iniziative di sviluppo sostenibile e politiche ambientali che puntano a ridurre le emissioni di CO2: in particolare, l’installazione di un impianto fotovoltaico per l’autosufficienza energetica dell’headquarter barese, il rinnovo del parco mezzi con l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi, soluzioni per il risparmio idrico e il contenimento dei rifiuti.

Altro obiettivo è la messa al bando dei documenti cartacei attraverso la completa digitalizzazione e archiviazione documentale in tutti i reparti aziendali. L’attenzione alla sostenibilità ambientale è valsa alla società barese il recente inserimento nella lista delle 100 aziende italiane ‘TOP’ secondo il ‘Sustainability Award’, promosso da Credit Suisse e Kon Group.

La Lucente Spa si è aggiudicata l’Apulian Sustainable Innovation Award 2022 – premio promosso da Confindustria Puglia in collaborazione con Legambiente – per la “Migliore iniziativa ambientale e sociale dell’anno” con un progetto che ha coinvolto bambini baresi dai 3 agli 8 anni in laboratori di riciclo creativo.

“Il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano – dichiara Angelo Volpe, CEO de La Lucente Spa – passerà anche attraverso un percorso di efficientamento dei costi e di potenziamento dell’area commerciale. Forti dei valori del passato e con uno sguardo vigile sull’evoluzione dei mercati ai quali ci rivolgiamo, perseguiremo quegli obiettivi offrendo servizi in linea con la nostra politica aziendale, sempre più orientata alla sostenibilità”.