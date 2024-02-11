“La noia” interpretata da Angelina Mango è la canzone vincitrice del festival di Sanremo. Al secondo posto “I’ pe’ me tu pe’ te” di Geolier, terza “Sinceramente” di Annalisa. Tra i cantanti completano il quintetto Ghali ed Irama. Premio della critica a “Pazza” interpretata da Loredana Bertè.
Con la lucana Angelina Mango torna al successo una donna dopo dieci anni (nel 2014 vinse Arisa, pure lucana anche se nata a Genova). Lagonegro, paese di Angelina Mango, le conferirà le chiavi della città. Lo ha detto il sindaco.
La settantaquattresima edizione conclude il quinquennio in cui Amadeus è stato conduttore e direttore artistico stabilendo, fra l’altro, il record di 25 serate del festival presentate consecutivamente oltre ai successi di ascolto.
(immagine: tratta da tweet di Angelina Mango)