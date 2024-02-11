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Festival di Sanremo: ha vinto “La noia” di Angelina Mango Settantaquattresima edizione, una donna della Basilicata dopo dieci anni dal successo di un'altra lucana. Premio della critica a "Pazza" di Loredana Bertè

11 Febbraio 2024
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“La noia” interpretata da Angelina Mango è la canzone vincitrice del festival di Sanremo. Al secondo posto “I’ pe’ me tu pe’ te” di Geolier, terza “Sinceramente” di Annalisa. Tra i cantanti completano il quintetto Ghali ed Irama. Premio della critica a “Pazza” interpretata da Loredana Bertè.

Con la lucana Angelina Mango torna al successo una donna dopo dieci anni (nel 2014 vinse Arisa, pure lucana anche se nata a Genova). Lagonegro, paese di Angelina Mango, le conferirà le chiavi della città. Lo ha detto il sindaco.

La settantaquattresima edizione conclude il quinquennio in cui Amadeus è stato conduttore e direttore artistico stabilendo, fra l’altro, il record di 25 serate del festival presentate consecutivamente oltre ai successi di ascolto.

(immagine: tratta da tweet di Angelina Mango)


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