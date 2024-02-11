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Martina Franca-Locorotondo e ritorno: atletica, oggi la corsa in valle d’Itria "Sciòt e vnòt", quinta edizione

11 Febbraio 2024
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Nell’immagine tratta da video diffuso dagli organizzatori il tracciato di “Sciòt e vnòt”. Stamattina con partenza ed arrivo a Martina Franca e percorso di circa sedici chilometri (dieci miglia) comprendente anche il territorio di Locorotondo la gara podistica in valle d’Itria. Prevista la presenza di circa duemila partecipanti fra quelli in competizione ed i camminatori per i quali il percorso sarà di circa otto miglia. Raduno in piazza XX Settembre alle 8, pistola dello start della quinta edizione alle 9,30 per la manifestazione organizzata da Martina Franca running asd e presentata nei giorni scorsi presenti il presidente Fifal Puglia, Giacomo Leone, ed amministratori dei due Comuni.

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