Di seguito il comunicato:

L’Italia Under 18 femminile conquista il Torneo WEVZA in corso al Palazzetto dello Sport Preziuso di Foggia e stacca il pass diretto per i Campionati Europei di categoria 2026. Le azzurrine guidate da Stefano Gregoris superano il Belgio nella finalissima con il punteggio di 3–1, chiudendo una settimana perfetta davanti al pubblico di casa.

Un successo che corona un percorso impeccabile: tre vittorie nella fase a gironi, il successo in semifinale contro l’Olanda e l’affermazione decisiva nell’ultimo atto del torneo. Un cammino che consente all’Italia di centrare la qualificazione diretta agli Europei Under 18 femminili in programma a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) dal 1° al 12 luglio 2026.

Nella finale per il terzo posto, disputata nel pomeriggio, la Francia ha superato l’Olanda al tie-break, conquistando così la possibilità di giocarsi l’accesso agli Europei attraverso un ulteriore torneo di qualificazione. Al secondo posto chiude invece il Belgio, che, così come la Francia, sarà chiamato a disputare il secondo round di qualificazione.

La vittoria azzurra arriva al termine di una settimana che ha rappresentato una vera e propria festa della pallavolo giovanile, con il Palazzetto Preziuso sempre sold out in occasione di tutte le gare dell’Italia. Un entusiasmo costante, che ha accompagnato le azzurrine fin dall’esordio e che ha reso Foggia e la Puglia protagoniste anche dal punto di vista organizzativo.

Fondamentale il lavoro svolto in sinergia con le società del territorio, il supporto del Comune di Foggia e delle istituzioni locali, e l’impegno del Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, che hanno contribuito in maniera concreta alla riuscita dell’evento.

Al termine della finale, il presidente regionale FIPAV Puglia Paolo Indiveri ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato sportivo e per la risposta del territorio:

«La soddisfazione è grande: ancora una volta la Puglia è stata capace di spingere l’azzurro verso una vittoria importante, che consente alla Nazionale Under 18 femminile di qualificarsi ai Campionati Europei di quest’estate. Grande è anche l’orgoglio per la risposta del territorio di Foggia, che ha saputo offrire entusiasmo, passione e un Palazzetto Preziuso sempre sold out, oltre a una collaborazione concreta e costante da parte delle società locali.

Il mio ringraziamento va a loro, ma anche al Comitato Territoriale FIPAV Bari-Foggia, al presidente Giuseppe Petrelli e all’intero consiglio per il supporto fornito all’organizzazione del torneo, così come alle istituzioni del territorio e al Comune di Foggia, che hanno contribuito in maniera determinante alla riuscita dell’evento. È una grande vittoria che la nostra Puglia può aggiungere alla sua bacheca di successi azzurri conquistati nella nostra terra».

Un successo che conferma la Puglia come terra capace di ospitare eventi internazionali di alto profilo e che apre nel migliore dei modi un 2026 che accompagnerà il movimento verso le celebrazioni degli 80 anni della Federazione Italiana Pallavolo.

Risultati – Torneo WEVZA U18 Femminile

6 gennaio

Belgio – Olanda 3–0 (25–17, 25–14, 36–34)

Germania – Francia 1–3 (27–29, 25–18, 26–24, 25–13)

Italia – Portogallo 3–0 (25–9, 25–16, 25–19)

Per rivedere la gara: https://www.youtube.com/live/jUBz7xz7_pA

7 gennaio

Spagna – Olanda 2–3 (25–20, 19–25, 25–17, 18–25, 12–15)

Germania – Portogallo 3–0 (25–15, 25–18, 25–23)

Italia – Francia 3–1 (23–25, 25–17, 25–20, 25–21)

Per rivedere la gara: https://www.youtube.com/live/QqmhbJzb2C0

8 gennaio

Francia – Portogallo 3–0 (25–16, 25–23, 26–24)

Belgio – Spagna 3–0 (25–21, 25–22, 25–23)

Italia – Germania 3–1 (25–20, 25–13, 23–25, 25–17)

Per rivedere la gara: https://www.youtube.com/live/esEm2P8IYyI

Classifiche finali fase a gironi

Pool A: Belgio 2v–0s (6pt), Olanda 1v–1s (2pt), Spagna 0v–2s (1pt).

Pool B: Italia 3v–0s (9pt), Francia 2v–1s (6pt), Germania 1v–1s (3pt), Portogallo 0v–3s (0pt).

9 gennaio – semifinali

Belgio – Francia 3–2 (25–15, 20–25, 25–15, 22–25, 15–9)

Italia – Olanda 3–1 (22–25, 25–22, 25–10, 25–15)

Per rivedere la gara: https://www.youtube.com/live/pbNDEjuuzqc?si=YMMhZFENMtsWo39B

10 gennaio – finali

Finale 3°–4° posto

Francia – Olanda 3–2 (23–25, 25–14, 25–12, 21–25, 15–13)

Finale 1°–2° posto

Italia – Belgio 3–1 (18–25, 25–22, 25–16, 25–21)

https://www.youtube.com/watch?v=oM3hccwIZVo