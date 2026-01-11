Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Domenica 11 gennaio, a Novoli (Le) per la rassegna LA FÒCARA Radici di fuoco – Festa di Sant’Antonio Abate 2026, una ricca giornata di appuntamenti, con l’inaugurazione delle mostre Rosso Fuoco Rubedo e Il legno si risveglia, che trasformano il fuoco e la materia in strumenti di riflessione simbolica e rigenerativa. Poi, la presentazione della I ed. del Novoli Fòcara Comix in programma a maggio e il Talk “Della terra e dell’acqua: sistemi idrici, riforestazione e rinascita”. In serata lo spettacolo Deserti. Il bene nel male.

La mattinata di domenica 11 gennaio si apre con “Corri Sant’Antonio”, manifestazione podistica organizzata da “Avis Sport”. Raduno in via Salice alle ore 9.

DOMENICA 11 GENNAIO

LE MOSTRE

Alle ore 10.30 al Palazzo Baronale vernissage della mostra Rosso fuoco rubedo: a cura di Gianni De Serio e Massimo Nardi, mette insieme le opere, realizzate con variegate tecniche che vanno dalla grafica all’installazione alla scultura, di 32 artisti della scena nazionale, non solo pugliesi. Alla presentazione, con performance musicale a cura di Alberto De Matteis (chitarra) e Simone Barletta (percussioni), studenti del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, intervengono Marco De Luca (sindaco di Novoli), Filippo De Filippi (Accademia di Belle Arti di Brera) e Gianni De Serio.

L’altra mostra, Il legno si risveglia, a cura della “Rete Cultura Legno d’Ulivo CLETUS”, inaugura alle ore 19.00 all’ex Mercato coperto. Protagoniste sono sculture lignee di artisti diversi, tutte nate da un percorso di rigenerazione professionale, ambientale e sociale del territorio colpito dalla xylella.

“La Fòcara 2026 ha voluto dedicare ampio spazio anche all’arte, sempre in dialogo costante tanto con la natura più profonda dell’evento e con la spiritualità di questi giorni” dice il direttore artistico de La Fòcara 2026 Giacomo Fronzi. “Il fuoco della Fòcara è Rubedo collettiva, ogni ramo che brucia è una parte di noi che accetta la trasformazione. Ogni scintilla è una memoria, un’intuizione, una visione. Gli artisti chiamati in mostra si confronteranno con questo stadio estremo, con linguaggi differenti, tecniche eterogenee, sensibilità plurime, si faranno alchimisti del contemporaneo, esploratori di un’energia rossa che appartiene alla materia e allo spirito, al mito e all’urgenza del presente.

L’esplorazione artistica sarà, poi, un ulteriore modo per verificare gli strumenti attraverso cui poter realizzare un’effettiva rigenerazione. La xylella, si sa, è all’origine della trasformazione profonda del nostro paesaggio e di parte dell’economia del nostro territorio. Tuttavia, il legno di alcuni alberi colpiti dal batterio, anziché seguire un destino di totale distruzione, è stato utilizzato da artisti e artigiani per realizzare sculture dal forte impatto estetico, poetico e visivo”.

Entrambe le mostre saranno visitabili fino al 18 gennaio. Ingresso libero.

PRESENTAZIONE NOVOLI FÒCARA COMIX

Sempre domenica 11 gennaio alle ore 12.00 a Palazzo Baronale conferenza stampa di presentazione della I edizione del Novoli Fòcara Comix – Il risveglio degli eroi.

Con la direzione artistica di Dalila Arnesano, il progetto – che avrà una parte importante dedicata alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo – inizierà a marzo con incontri nelle scuole, coinvolgendo esperti e influencer. Culminerà, poi, il 23 e 24 maggio, giorni in cui si svolgerà l’evento vero e proprio, a Novoli, in piazza Regina Margherita: saranno giornate ricche di eventi, concerti, spettacoli, sfilate cosplay, workshop e tanto altro, con ospiti speciali e divertimento per tutte le età.

Appuntamenti anche ad aprile: la Compagnia del Musical “C’era una volta” presenterà l’inedito “Hercules – Il risveglio degli eroi”, raccontando la storia di un eroe che riscopre la sua forza interiore. Il Comics sarà presente anche durante il Carnevale e gli eventi estivi, con un programma in definizione.

“Abbiamo lavorato al programma degli eventi con grande cura, per focalizzarci sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo” dice Dalila Arnesano. “I supereroi, simboli di riscatto e forza, incarnano la capacità di alzarsi e sconfiggere le difficoltà, come fanno i bambini vittime di bullismo per riscoprire il loro potere. Anche noi, come organizzatori, siamo eroi che hanno creduto in questo progetto, unendo le risorse locali di Novoli, una terra fertile di talenti. Il Novoli Focara Comics si lega così alle realtà creative e artistiche locali, combattendo per i più deboli, con la Focara come simbolo di identità e bellezza. I bambini della comunità decideranno i nomi di un nuovo supereroe e una supercattiva, che prenderanno vita durante l’evento”.

TALK “DELLA TERRA E DELL’ACQUA: SISTEMI IDRICI, RIFORESTAZIONE E RINASCITA”

Alle ore 17.30 all’ex Mercato coperto in programma il Talk “Della terra e dell’acqua: sistemi idrici, riforestazione e rinascita” con gli interventi di Antonio Bonatesta (Università di Bari), Piero Medagli (Università del Salento), Ada Martella (giornalista, attivista dell’ass. “Manu Manu Riforesta!”). A chiusura la proiezione del documentario di Bruna Rotunno e Ada Martella “Le acque effimere di padula Mancina. Storie di stagni mediterranei in Salento”, prodotto da “Manu Manu Riforesta!”. Modera: Letizia Guerrieri (enologa e dottore agronomo)

TEATRO. “DESERTI. IL BENE NEL MALE”

La serata di domenica 11 gennaio si conclude con l’appuntamento delle 20.30 al Teatro comunale. In scena “Deserti. Il bene nel male”, spettacolo di Rossano Giuppa, in collaborazione con “AMadeuS” (Scuola di Formazione Arte Musica e Spettacolo). Il Deserto è prova, trasformazione, luogo di rinnovamento, dove si sperimenta una relazione più autentica con se stessi e con Dio.

Il deserto è anche considerato il regno dei demoni. Gesù si reca in quel luogo in cui non vive nessuno per quaranta giorni e quaranta notti affrontando tentazioni, dolore, fame. Secondo Atanasio, Antonio Abate fu il primo asceta ad addentrarsi nel deserto e a combattervi contro gli spiriti maligni.

Un racconto musicale di un viaggio, di un popolo errante, nel vecchio e nuovo testamento.

In scena il Popolo Errante (Viri Cantores), il Bene (l’attore Pietro Monaco), il Male (il violinista Francesco del Prete), la Donna (la cantautrice Dalila Spagnolo), Pier Paolo Pasolini (l’attore Carlo Maria Spinelli), Antonio Abate (il ballerino Fabrizio Nigro). Ingresso libero su prenotazione al numero 342.6200822.

LUNEDì 12 GENNAIO

MUSICA: L’OMAGGIO A DE ANDRè

La giornata di lunedì 12 gennaio si caratterizza per l’omaggio a Fabrizio De Andrè, alle ore 20.00 al Teatro Comunale.

“S’i’ fosse foco. Omaggio a Fabrizio De André” è il titolo del concerto del pianista Scipione Sangiovanni, in collaborazione con “Piano City Lecce APS”. Introduzione di Giulia D’Andrea (Università del Salento)

Nel progetto artistico S’i’ fosse foco, Scipione Sangiovanni propone il suo personale omaggio all’opera di Fabrizio De André, intesa come crocevia di stili e culture. Il programma prevede brani originali del cantautore genovese, interpretati al pianoforte e messi in relazione con alcune suggestioni musicali care allo stesso De André (come il Medioevo o Georges Brassens). Con il suo concerto per piano solo, Scipione Sangiovanni mette in evidenza la musica di De André e, trasfigurandola secondo vari linguaggi e filtrandola attraverso la propria sensibilità, ne sottolinea l’universalità e il potenziale espressivo.

La giornata prevede anche altri appuntamenti. Dalle 08.30 alle 12.00 presso l’Istituto Comprensivo di Novoli “Margherita Hack”, Scuola secondaria di I grado “Francesco Cezzi”, si svolgerà il workshop “Fuecumìu” a cura di Sara Rizzo (Accademia di Belle Arti di Lecce), dedicato alla creazione collettiva di un’opera contemporanea ispirata al simbolo del fuoco nella tradizione della Fòcara di Novoli.

Alle 17.30 al Museo del Fuoco, presentazione del libro “Uomo, chiesa e Vangelo” (Cittadella Editrice) di don Giuseppe Spedicato. Dialoga con l’autore Beatrice Sicuro (redattrice di Portalecce)

Alle ore 19.00 l’Ostello Novello accoglie People Talk: Radici e valigie. Storia di chi parte e di chi resta, spazio di confronto, aperto a tutti, tra esperienze diverse, in bilico tra nostalgia e rabbia. A cura di Anna Maria De Luca (pres. “Altogrado” e scrittrice).

MARTEDì 13 GENNAIO

GNOCCULI E PAT

La festa si scopre anche in bocca, attraverso una serie di appuntamenti legati alla tradizione gastronomica, ai cibi popolari che comunemente si ritrovavano e si ritrovano ancora sulle tavole dei novolesi e non solo. Tra questi certamente gli “gnocculi”, appena inseriti nell’Elenco Regionale dei PAT-Prodotti Agroalimentari Tradizionali, grazie al progetto “QBO – Qualità Biodiversità Origine”, che verrà presentato il 13 gennaio, alle ore 11.30 presso l’ex Mercato coperto.

LA FÒCARA, FINO AL 25 GENNAIO

Così prosegue la densa rassegna per la festa di Sant’Antonio Abate 2026, firmata quest’anno dal direttore artistico Giacomo Fronzi: filo conduttore proprio il fuoco, che accende processi di rinnovamento e di rigenerazione. Fino al 25 gennaio, un programma di appuntamenti civili e religiosi, di approfondimento e intrattenimento, tra devozione e semplice ritualità, costruiti attorno all’evento centrale, cioè l’attesa accensione della grande Fòcara, come sempre prevista nella serata del 16 gennaio, giorno della vigilia della festa.

È uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo, vero e proprio monumento d’arte e artigianalità contadina, unico per dimensioni – 20 metri di altezza per 20 di diametro – e perché interamente in legno naturale, con oltre 30mila fascine di tralci di vite (sarmenti) abilmente poste una sull’altra. Ogni anno, da oltre trecento, cresce, brucia e svanisce, diventando cenere, simbolo di rigenerazione.

In questi giorni, in piazza Schipa continua incessantemente la costruzione della pira iniziata lo scorso 14 dicembre con la Festa della Vite: un lavoro di squadra che coinvolge il Comitato Festa e i volontari del gruppo “I devoti”.

MUSICA: L’OMAGGIO a MODUGNO

La musica prosegue nei giorni successivi con A Mimmo. Omaggio a Domenico Modugno, spettacolo di teatro-canzone di e con Pino Ingrosso, con la partecipazione di Gino Cesaria e Daniela Guercia (14 gennaio), e con Musica per la pace (15 gennaio), con Gloria Giurgola, Samuele e Alessandro Cananà e Giacomo Fronzi.

DERRICK DE KERCKHOVE

Tra i protagonisti della Fòcara 2026 anche Derrick de Kerckhove: allievo di Marshall McLuhan, è considerato uno dei sociologi più importanti al mondo, padre della cosiddetta “teoria dell’intelligenza connettiva”. Sarà ospite d’eccezione della conferenza del 15 gennaio “Uomini e fuochi” e tra i destinatari del titolo di “Ambasciatore del fuoco”. La sua partecipazione si inserisce pienamente nel percorso di riflessione proposto dalla Fòcara 2026, offrendo uno sguardo di respiro internazionale sui processi di trasformazione culturale e collettiva, in dialogo con i temi del fuoco, della comunità e della rigenerazione.

La Fòcara 2026 si conferma così non solo come una delle più importanti celebrazioni rituali del Sud Italia, ma come un vero laboratorio culturale, in cui artisti, studiosi e comunità contribuiscono a costruire una visione condivisa tra memoria e futuro.

IL CLOU DELLA FESTA: 16, 17, 18 GENNAIO

È nel weekend, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio. In queste giornate ancora di più, Novoli vive di un continuum di appuntamenti e riti, da mattina a notte fonda, quasi senza interruzioni.

Il 16, giorno di vigilia, in piazza Tito Schipa ormai il grande monumento di fascine di vite è pronto e si procede con la cosiddetta Bardatura della Fòcara con l’effige di Sant’Antonio Abate e della bandiera, alle ore 10. Da segnalare poi alle 15.30 il rito di benedizione degli animali, presso il sagrato della chiesa di Sant’Antonio Abate, cui segue la processione per le vie cittadine e, al termine, celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Luigi Lezzi, con benedizione del pane di Sant’Antonio, che sarà distribuito durante la festa. Alle 20.30 la grande cerimonia di accensione a cura del Comitato Festa Sant’Antonio Abate, con la partecipazione di Antonio Castrignanò, che con Taranta Sound sarà in concerto poi dalle ore 21, con special guests Don Rico e Puccia. Alle 22.30 la musica continua con The Originals: Africa Unite & The Bluebeaters e a mezzanotte con Zinharua; poi interventi e djset a cura di Cesko. Così mentre il fuoco brucia e la festa è ormai nel suo vivo, davanti alle migliaia di presenze che ogni anno raggiungono il Salento per partecipare a questo ancestrale evento di tradizione.

Saranno i Negrita i super ospiti della serata di sabato 17 gennaio. Accompagneranno il fuoco che continua a bruciare nella monumentale Fòcara in piazza Schipa, dalle 22. Prima di loro, Discographia Clandestina (Carmine Tundo, Lauryyn, Dimaggio, Cristiana Verardo, Wepro, Gaia Rollo, Dave Flux), dalle 21. After show da mezzanotte con Disco Macumba (Blandini, Manu Funk e Chiara Corallo), Maurizio Macrì con Sandro Sax e Gabriele Blandini e poi djset a cura di Cesko.

Domenica 18 è tradizionalmente la Festa dei paesani, cioè dei novolesi che si godevano ancora gli ultimi fuochi della grande Fòcara arrostendoci anche della carne. Oggi è diventata una vera e propria sagra, la Sagra te lu puercu. Dalle ore 20.00 in Piazza Sant’Antonio Abate, a cura dell’ass. “Involo” di Novoli, in collaborazione con l’ass. “Pro Montesardo APS”, organizzatrice della “Sagra de lu porcu Pri Pri”. Anche qui musica con Compagnia popolare salentina e poi Enzo Petrachi & Folk Orchestra.

La produzione dei concerti del 16, 17 e 18 gennaio è stata affidata a Molly Arts Live

A NOVOLI UNO DEI PIÙ GRANDI FALÒ RITUALI TRADIZIONALI DEL MONDO

Novoli ha radici di fuoco. La grandiosa Fòcara dedicata al patrono sant’Antonio Abate è uno dei più grandi falò rituali tradizionali del mondo. Vero e proprio monumento d’arte e artigianalità contadina, unico per dimensioni – 20 metri di altezza per 20 di diametro – e perché interamente in legno naturale, con oltre 30mila fascine di tralci di vite (sarmenti) abilmente poste una sull’altra, ogni anno, da oltre trecento, cresce, brucia e svanisce, diventando cenere, simbolo di rigenerazione. Attorno a questo maestoso fuoco la comunità novolese e salentina aggiorna le proprie memorie e costruzioni del futuro, anche quest’anno con un programma di appuntamenti civili e religiosi, di approfondimento e intrattenimento, tra devozione e semplice ritualità, costruiti attorno all’evento centrale, cioè l’attesa accensione della grande Fòcara, come sempre prevista nella serata del 16 gennaio, giorno della vigilia della festa. Quest’anno sono due novolesi attivi nel mondo dello spettacolo, Mirko Piro e Dalila Arnesano, a firmare la cerimonia del fuoco: un’innovativa e spettacolare performance che vedrà, tra gli altri, ospite internazionale la cantante britannica di origine salentina Carly Alison Hopkinson (in arte, Carly Paoli).

Realizzata da Comune di Novoli, Comitato Festa Sant’Antonio Abate e Parrocchia Sant’Antonio Abate, con il patrocinio ed il sostegno del Ministero del Turismo, e con il patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Puglia Culture e Puglia Promozione, la festa de LA FÒCARA – Radici di fuoco prosegue fino al 25 gennaio, con ospiti come la storica band dei Negrita, la voce salentina nel mondo, Antonio Castrignanò e special guest Don Rico e Puccia: è una lunga rassegna di oltre 40 appuntamenti, tra devozione, ritualità, tradizione, cultura, arte, musica e spettacolo, per raccontare la storia di una comunità che da secoli custodisce, tramanda e fa rivivere in un rito collettivo la grande devozione al santo protettore del fuoco e degli animali.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti.

INFOMOBILITÀ

16 gennaio

Autobus SGM n. S15 tratta Lecce-Novoli (dalle ore 18.30 alle ore 01.00 del giorno successivo, frequenza ogni 30′, partenza Foro Boario)

FSE:

trasporto ferroviario straordinario Novoli-Lecce A/R (dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del giorno successivo)

bus aggiuntivi tratta Guagnano-Novoli (dalle ore 19.00 alle ore 23.30)

Dettagli sul sito lafocara.it

Social: Instagram @la_focara_official / facebook.com/lafocara / tiktok.com/@la_focara_official

Info: Info Point di Novoli 3282332644