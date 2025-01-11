Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

Aggiornamento – ore 16:00

La circolazione è ancora fortemente rallentata sulle linee Milano – Genova e Milano – Venezia per verifiche tecniche alla linea elettrica tra Milano Centrale e Milano Lambrate.

La circolazione sulla linea Milano – Bologna viene regolata tramite percorsi alternativi.

La circolazione è regolare sulla linea Milano – Torino.

Prosegue l’intervento dei tecnici.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 90 minuti e subire cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 240 minuti e hanno subito cancellazioni, limitazioni o variazioni di percorso.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9300 Perugia (5:24) – Torino Porta Nuova (10:20)

• FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:38)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13)

• FR 9707 Milano Centrale (7:45) – Trieste Centrale (13:08)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

• FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27)

• FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13)

• FR 9308 Roma Termini (9:25) – Torino Porta Nuova (14:20)

• FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:29)

• FR 8809 Milano Centrale (11:50) – Lecce (20:50)

• FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57)

• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:14)

• FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56)

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:15)

• FB 8619 Milano Centrale (13:10) – Roma Termini (20:03)

• IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40)

• IC 669 Milano Centrale (14:05) – Livorno Centrale (19:02)

• ICN 1962 Siracusa (13:35) – Milano Centrale (10:10) del 10 gennaio

Treni Alta Velocità che oggi non fermano a Milano Centrale:

• FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9516 Salerno (5:50) – Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9508 Roma Termini (6:00) – Bardonecchia (12:20)

• FR 9514 Taranto (6:10) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:02)

• FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24)

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15)

• EC 41 Genève (5:27) – Domodossola – Venezia Santa Lucia (12:42): ferma a Milano Certosa

I passeggeri da e per Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9504 Roma Termini (5:10) – Milano Centrale (8:50) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) oggi termina la corsa a Bologna Centrale.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25).

Il treno FR 9713 Udine (6:15) – Milano Centrale (10:15) oggi termina la corsa a Verona Porta Nuova.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:55) che oggi ferma anche a Desenzano del Garda.

Il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25) oggi ferma anche a Milano Rogoredo.

Il treno FR 9604 Brescia (6:42) – Napoli Centrale (12:08) oggi termina la corsa a Milano Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:13).

Il treno FR 9706 Venezia Santa Lucia (6:48) – Milano Centrale (9:15) oggi termina la corsa a Brescia.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Venezia Santa Lucia (7:35) – Torino Porta Nuova (11:00) che oggi ferma anche a Brescia, fino a Milano Porta Garibaldi, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:08) oggi termina la corsa a Napoli Centrale.

I passeggeri diretti a Salerno possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:13) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 9587 Torino Porta Nuova (10:00) – Reggio Calabria Centrale (21:24).

Il treno FR 9708 Venezia Santa Lucia (7:18) – Milano Centrale (9:45) oggi termina la corsa a Brescia.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Venezia Santa Lucia (7:35) – Torino Porta Nuova (11:00) che oggi ferma anche a Brescia, fino a Milano Porta Garibaldi, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27) oggi ha origine da Bologna Centrale.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9709 Milano Centrale (8:15) – Venezia Santa Lucia (10:42) il treno oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9716 Venezia Santa Lucia (8:18) – Torino Porta Nuova (11:55) oggi ferma anche a Desenzano del Garda.

Il treno FR 9617 Milano Centrale (9:35) – Roma Termini (12:39) oggi ha origine da Milano Rogoredo.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9717 Milano Centrale (9:45) – Venezia Santa Lucia (12:12) oggi ha origine da Brescia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06) oggi ha origine da Bologna Centrale.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Reggio Calabria Centrale (20:29) oggi ha origine da Milano Rogoredo.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9723 Milano Centrale (11:45) – Venezia Santa Lucia (14:12) oggi ha origine da Brescia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) – Milano Centrale (14:15) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Milano Centrale (19:00) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00) oggi ha origine da Napoli Centrale.

I passeggeri in partenza da Salerno possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 652 La Spezia Centrale (4:56) – Milano Centrale (8:22) oggi termina la corsa a Pavia.

I passeggeri diretti a Milano Centrale e Milano Lambrate possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 658 Livorno Centrale (5:15) – Milano Centrale (10:00) oggi termina la corsa a Pavia.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:40) oggi termina la corsa a Bologna Centrale.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40).

Il treno IC 657 Milano Centrale (8:05) Grosseto (14:45) oggi ha origine da Pavia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale e Milano Lambrate possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 659 Milano Centrale (9:10) – Genova Piazza Principe (10:44) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 1545 Milano Centrale (9:25) – Lecce (22:07) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 637 Milano Centrale (11:10) – Genova Piazza Principe (12:44) ha origine da Pavia.

I passeggeri in partenza da Milano Centrale possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 631 Genova Piazza Principe (11:19) – Milano Centrale (12:55) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 1546 Lecce (9:35) – Milano Centrale (21:05) del giorno 12 gennaio è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40) del giorno 12 gennaio.

Il treno ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (7:55) del 10 gennaio oggi termina la corsa a Milano Lambrate.

I passeggeri diretti a Milano Centrale possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Programma dei treni del Regionale Liguria.

Nelle stazioni di Milano Centrale, Bologna Centrale, Brescia e Ancona è prevista la distribuzione di kit con generi di conforto a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.