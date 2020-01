Morning Consult/Politico ha condotto un sondaggio nei giorni scorsi, i primi della grave tensione fra Usa e Iran. Ne dà notizia l’Adnkronos. Sondaggio effettuato interpellando 1995 statunitensi che a livello di ignoranza della geografia sembrano piazzati piuttosto bene. Per il 28 per cento degli intervistati l’Iran è lì dove effettivamente si troca, in Asia. Per il restante 72 per cento non è lì e per alcuni è in Italia, ad esempio nelle Marche o in Puglia. Ora, sarebbe semplicistico dire di sperare che gli attacchi siano portati, operativamente, da chi sa dove si trovi l’Iran per evitare di sbagliare mira. La cosa migliore è che si evitino attacchi: da una parte e dall’altra. E che tutti si diano una studiata alla geografia che, a quanto pare, è piuttosto urgente.

(immagine: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)