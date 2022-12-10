Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia:

Nel lungo fine settimana che ha preso l’avvio con la festa dell’Immacolata dell’8 dicembre scatta la corsa per portare a casa l’albero di Natale giusto, rispettando una delle tradizioni più radicate dei pugliesi. In Puglia per salvare il clima e l’ambiente e tenere in vita gli alberi anche dopo le feste, parte l’iniziativa dell’albero di Natale in affido – spiega Coldiretti Puglia – che potrà essere così riconsegnato una volta terminate le festività Natalizie, in modo che possa essere restituito al bosco, il suo habitat naturale.

L’appuntamento è sabato 10 dicembre, dalle ore 10,00, al mercato di Campagna Amica di Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110/E, mentre anche a Brindisi in Viale Virgilio 33 sarà in azione il tutor del verde per accompagnare i cittadini nella scelta dell’albero più giusto per la propria casa, come posizionarlo, come addobbarlo, come curarlo perché rimanga sempre bello e come gestirlo dopo le feste.

Per l’occasione verrà presentata l’analisi della Coldiretti Puglia sull’albero di Natale dei pugliesi nel 2022 con previsioni sugli acquisti, sul confronto tra alberi veri e finti, sui prezzi di vendita e sull’impatto su clima e ambiente, con i consigli su come curare l’albero durante le festività natalizie, in modo da tenerlo in vita per il prossimo Natale.