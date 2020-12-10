rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Mozzarella di Gioia del Colle, marchio dop "Arricchisce ulteriormente il patrimonio agroalimentare pugliese"

10 Dicembre 2020
mozzarella 678x381

Di Francesco Santoro:

Marchio Dop per la mozzarella di Gioia del Colle. La notizia è arrivata oggi con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del regolamento di esecuzione che inserisce il prodotto nel registro degli alimenti di qualità dell’Unione Europea.
È «un’ottima notizia che arricchisce ulteriormente il patrimonio agroalimentare pugliese che oggi vanta una nuova Dop, una leva infallibile per rafforzare e sostenere l’intera filiera lattiero-casearia attraverso accordi mirati che dettino regole precise- commenta Coldiretti Puglia-, con costi di produzione calcolati in base ai reali oneri e prezzi del latte ben definiti secondo quantità assicurate su territori vocati».
La mozzarella pugliese «registra attualmente un valore della produzione di quasi 100 milioni di euro» e col «riconoscimento comunitario è prevedibile un aumento del valore del 25%- prosegue Coldiretti-. Con la Dop alla mozzarella di Gioia del Colle salgono a 9 le Denominazioni di origine protetta per l’agricoltura pugliese sempre più green, che può vantare 5 oli extravergine di oliva Dop e l’Igp Olio di Puglia, il Pane di Altamura Dop, 3 formaggi Dop canestrato, mozzarella di Gioia del Colle e caciocavallo, 27 vini Doc, 4 Docg e 6 Igp, la leadership nel biologico con oltre 266mila ettari coltivati e 9.380 operatori bio, oltre a 299 prodotti riconosciuti tradizionali dal ministero delle Politiche agricole».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff: sarà Casarano-Renate Calcio serie C, primo turno nazionale: fra gli accoppiamenti Campobasso-Potenza

carabinieri notte

Massafra, accusa: ex fidanzata e nuovo compagno aggrediti e minacciati di morte durante la festa patronale, arrestato 21enne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione