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4 Maggio 2026
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Foggia: corona virus, morto un altro medico Anestesista

10 Dicembre 2020
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Di Francesco Santoro:

Si aggrava il bilancio delle vittime del Covid tra il personale sanitario in Puglia. Ad annunciare l’ennesimo decesso è il presidente della Federazione nazionale dell’ordine dei medici, Filippo Anelli. La malattia non ha lasciato scampo a Domenico Mele, anestesista di Foggia. «È un’escalation drammatica, un pianto senza fine – commenta Anelli -. Ma ora è il momento di asciugarci le lacrime e capire cosa non sta funzionando. Abbiamo già chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, di avviare un monitoraggio, utilizzando gli ordini come bracci del ministero sul territorio». A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i medici di base. «Quello che emerge con prepotente chiarezza è che, in questa seconda ondata, sono soprattutto i medici di Medicina generale a pagare il più alto tributo. Varie sono le ipotesi di questo rischio così elevato: innanzitutto la prossimità, che porta i medici di famiglia ad essere i primi cui il paziente si rivolge- prosegue Anelli-. Invitiamo, a questo proposito, i cittadini a recarsi negli studi su appuntamento e a rendersi disponibili, in caso di sintomi respiratori o febbrili, a triage telefonico». Fnomceo chiede infine «che tutto il personale medico, negli ospedali, sul territorio, negli ambulatori e strutture private, sia sottoposto periodicamente e con frequenza allo screening per Covid-19».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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