Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

Si disputerà ad Alberobello domenica 10 novembre alle ore 9:15 «TRULLINCORSA UNESCO TRAIL» la gara nazionale FIDAL inserita nel circuito regionale PUGLIA TRAIL. La manifestazione sportiva è organizzata dall’Alberobello Running ASD, con il patrocinio del Comune di Alberobello, attento al benessere psico-fisico, alla socialità, al rispetto della natura, alla cura del territorio, alla conservazione delle identità culturali e attivo nel promuovere ‘sostenibilità e lentezza’ nel turismo.

“Siamo lieti che una disciplina come il trail stia avendo grande seguito anche qui ad Alberobello sia per la rilevanza dei partner sportivi del progetto sia per il numero di iscritti”. Spiega il Sindaco di Alberobello Francesco De Carlo e continua “Lo sport oltre che leva di benessere e aggregazione è sempre più di frequente un attrattore socio-culturale in grado di far riscoprire, anche durante una gara sportiva, le bellezze di cui è ricco nostro Paese. E questa è anche una prerogativa della nostra città.”

La «TRULLINCORSA UNESCO TRAIL» offre un nuovo modo per vivere Alberobello e il territorio circostante in accordo con la natura, dove ogni partecipante prova a sentire il “suo respiro e quello della terra”, “corre, cammina sulla terra tra le pietre” in un bosco tra le querce e poi scopre la bellezza dei trulli in un giorno di autunno, prendendosi cura del proprio corpo restando “connesso” per questa volta solo con la natura e con il paesaggio.

“Abbiamo scelto di promuovere questa iniziativa perché ben si coniuga con i valori della nostra Associazione e quelli dei nostri Associati”, dichiara Vitantonio Ricci, Presidente di Alberobello Running ADS. “L’educazione al movimento, alla socialità, alla condivisione sono una parte fondamentale della filosofia che alimenta l’Alberobello Running ASD, Silver e Young, condividendone fatiche e obbiettivi in un patto educativo che trasferisce conoscenze ed esperienze”.

La «TRULLINCORSA UNESCO TRAIL» sarà un momento speciale anche per i ragazzi, “Young” appunto, che saranno premiati dai “Silver” per aver curato e ridipinto nei mesi scorsi assieme ai loro genitori e allenatori, due panchine color giallo, che rappresenta il simbolo della lotta al bullismo e cyberbullismo. L’iniziativa è stata inoltre sostenuta e promossa dall’Associazione Giancarlo Sumerano Onlus. La prima delle due panchine fu inaugurata a maggio dal Presidente Ricci assieme a Gino Fanelli, Presidente di Helpis Panchina Gialla, l’altra, destinata ad accogliere i visitatori del parchetto retrostante la scuola “La Sorte”, sarà invece presentata a conclusione della manifestazione di domenica 10 novembre.

L’evento di domenica si pone a completamento dell’iniziativa avviata sabato 26 ottobre, in cui Alberobello Running ASD, con il patrocino del Comune di Alberobello e la collaborazione di Monteco, aveva promosso e coordinato il Plogging & Clean-Up Day, l’iniziativa che coinvolse in forze tutte le Associazioni locali sia a vocazione culturale sia sportiva.

Il Plogging è un’attività motoria che prevede la camminata sportiva durante la quale, muniti di tutto il materiale necessario, si provvede a ripulire il tracciato dagli eventuali rifiuti rinvenuti. Teatro dell’evento fu il Bosco Selva, riserva naturale e polmone verde di Alberobello. I sentieri, gli sterrati, i tratturi e il bosco, in cui le Associazioni svolsero il Plogging & Clean-Up Day, sono di fatto una parte consistente del tracciato di gara della «TRULLINCORSA UNESCO TRAIL».

“In questo complesso progetto-staffetta, sotto l’attento coordinamento di Alberobello Running ASD, siamo riusciti a mettere insieme tante Associazioni, tanti sportivi, tra professionisti e dilettanti, e soprattutto tanti cittadini, adulti e bambini, animati da un forte spirito di aggregazione e da uno straordinario senso civico”. Conclude Saverio Sgobba Assessore allo Sport del Comune di Alberobello. “Stiamo lavorando intensamente con l’obiettivo di creare sempre più momenti di aggregazione e di offrire ai cittadini e agli sportivi visitatori maggiori opportunità per praticare il proprio sport del cuore sia open air sia nei luoghi della città deputati alle vare attività sportive”.

Nel Village della manifestazione all’arrivo della gara sarà inoltre presente la delegazione Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC) di Alberobello. Dalle ore 9:00 in Largo Martellotta ad Alberobello, sarà possibile donare i ‘ciclamini della Ricerca’ di FFC. Ancora una volta lo sport abbraccia la solidarietà a sostegno della Ricerca Scientifica sulla fibrosi cistica.