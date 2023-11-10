Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia:

La strada provinciale 12, piccola arteria presente nell’agro di Castellaneta Marina ma ufficialmente chiusa al transito da diversi anni, in queste settimane è molto frequentata da frontisti e residenti specialmente in seguito all’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando la vicina strada provinciale 13.

Cia Due Mari Taranto-Brindisi, denunciando incuria, presenza di voragini stradali e di vegetazione che ostruisce la visuale in prossimità delle curve e assenza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale lungo gran parte del percorso, ha scritto al settore Viabilità della Provincia di Taranto e al presidente della Provincia di Taranto chiedendo celeri interventi risolutivi al fine di garantire la sicurezza stradale a tutti gli automobilisti.

“La presente per segnalare che la strada provinciale 12, in agro di Castellaneta, presenta numerose insidie, in particolare tra le intersezioni s.p.12 con s.p.13 ed s.p.12 con s.p.11.

Lungo questo tratto di strada provinciale, attualmente utilizzata da frontisti e residenti in virtù del cantiere stradale presente sulla vicina strada provinciale 13, vi sono notevoli restringimenti di carreggiata, anche sulle curve, a seguito di vegetazione che invade la sede stradale.

Segnaliamo, inoltre, assenza di pulizia della cunetta, assenza di adeguata segnaletica orizzontale e verticale e presenza di numerose buche molto profonde.

Inoltre, sempre lungo il percorso della strada provinciale, si evidenzia che tra le intersezioni s.p.11 con s.p.14 sono presenti vere e proprie voragini che obbligano gli automobilisti quasi ad arrestare la propria marcia per evitare incidenti e danni ai propri mezzi.

Si rammenta che, a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria in atto sulla s.p.13, la s.p.12 viene attraversata quotidianamente da tanti frontisti e residenti nelle aree limitrofe, pertanto riteniamo sia strettamente necessario metterla in sicurezza con tempestività, eliminando tutte le insidie presenti e garantendo la sicurezza stradale.

Restiamo in attesa degli interventi evidenziati, al fine di scongiurare eventuali danni ai frontisti che transitano sulla strada provinciale 12”.

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Stralcio della nota inviata al presidente dell’amministrazione provinciale di Taranto dai componenti del gruppo Visione Comune, del consiglio comunale di Martina Franca:

Con nota del 20 luglio 2023, in riscontro alle nostre richieste di aggiornamento in ordine alla ripresa

dei lavori sulla Strada Provinciale 58, comunicavate agli scriventi che “il settore tecnico e la ditta

appaltatrice stanno già predisponendo le attività propedeutiche al riavvio degli interventi previsto a

settembre 2023”.

Ad oggi, nonostante il termine indicato nella nota sia stato abbondantemente superato così come lo sono le

ulteriori date di inizio lavori annunciate sulla stampa locale anche da parte di soggetti istituzionali del

territorio, i lavori non sono ripresi e neppure è stato allestito il cantiere o predisposta una viabilità alternativa.

Con la presente si sollecita, ancora una volta, la ripresa del cantiere e la messa in sicurezza della strada.

Annunciando sin d’ora che in caso di mancata tempestiva ripresa dei lavori adotteremo ogni utile iniziativa

per adire le competenti autorità a difesa dei diritti dei cittadini e delle risorse pubbliche.

Non è accettabile che un’opera iniziata diversi anni fa, al punto da essere già deteriorata in diversi punti, non

debba vedere il suo completamento proprio nella parte essenziale, l’allargamento del ponte ferroviario, senza

la quale l’opera stessa risulta essere inutile.

Auspicando in una proficua collaborazione, si porgono distinti saluti.