È morta Maria Rosaria Giannaccari, l’insegnante di religione investita ieri pomeriggio a Maglie. La donna, 62 anni, è spirata alle 12,30 di questa mattina, nonostante l’operazione d’urgenza al “Fazzi” di Lecce delle scorse ore: le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. L’incidente è accaduto in via Cavalieri di Vittorio Veneto, una traversa di via Gallipoli, nel pomeriggio di martedì intorno alle 17:30.

Ad urtarla una 19enne magliese alla guida di una Hyunday i10 che dopo aver svoltato a sinistra si è trovata la donna davanti. Uno scontro che all’inizio non è sembrato molto violento ma che col passare dei minuti si è rivelato invece sempre più grave.

La donna infatti ha battuto con violenza la testa per terra, perdendo i sensi. È stata trasportata all’ospedale di Scorrano d’urgenza e in mattinata a Lecce per essere operata. I carabinieri intervenuti hanno requisito la patente alla 19enne e effettuato i controlli tossicologici e alcolemici che non avrebbero rivelato positività. Adesso è indagata per omicidio stradale.