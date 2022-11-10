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4 Maggio 2026
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Morta l’insegnante 62enne che era stata investita a Maglie Automobilista 19enne indagata

10 Novembre 2022
ospedale vito fazzi lecce

È morta Maria Rosaria Giannaccari, l’insegnante di religione investita ieri pomeriggio a Maglie. La donna, 62 anni, è spirata alle 12,30 di questa mattina, nonostante l’operazione d’urgenza  al “Fazzi” di Lecce delle scorse ore: le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. L’incidente è accaduto in via Cavalieri di Vittorio Veneto, una traversa di via Gallipoli, nel pomeriggio di martedì intorno alle 17:30.

Ad urtarla una 19enne magliese alla guida di una Hyunday i10 che dopo aver svoltato a sinistra si è trovata la donna davanti. Uno scontro che all’inizio non è sembrato molto violento ma che col passare dei minuti si è rivelato invece sempre più grave.

La donna infatti ha battuto con violenza la testa per terra, perdendo i sensi. È stata trasportata all’ospedale di Scorrano d’urgenza e in mattinata a Lecce per essere operata. I carabinieri intervenuti hanno requisito la patente alla 19enne e effettuato i controlli tossicologici e alcolemici che non avrebbero rivelato positività. Adesso è indagata per omicidio stradale.

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