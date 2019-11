Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ripercorrere il viaggio di San Pietro da Antiochia verso Roma, immaginare i luoghi del suo pellegrinaggio e scoprirne uno tra i più suggestivi, nel cuore di Taranto sulle sponde del mar Piccolo. Domenica 10 novembre (dalle 10:30 alle 12:30) imperdibile appuntamento “Sulle orme di Pietro” con visite guidate e laboratori, completamente gratuiti promossi dalla cooperativa Polisviluppo Servizi Archeologici. Proprio qui, dove oggi sorge il Relais Histò, i visitatori potranno conoscere la basilica dei Santissimi Pietro e Andrea, l’antica cripta, i resti della villa romana e il tratto ipogeo dell’acquedotto romano.

«Rappresenta- spiegano gli organizzatori- uno dei più affascinanti e imponenti monumenti legati al presunto passaggio di San Pietro dalla città dei due mari. La cripta e l’abside della basilica medievale narrano di una storia millenaria, tra arte e tradizioni, che verrà illustrata per l’occasione. Doveroso un grande ringraziamento alla struttura che ha messo a disposizione questi spazi». Guide specializzate accompagneranno il pubblico in questo itinerario, che sarà anche impreziosito dal momento “Vivi la storia” per toccare con mano l’antica arte dei Madonnari. Adulti e bambini, inoltre, potranno cimentarsi nell’incisione su argilla dei simboli paleocristiani.

L’iniziativa rientra nel progetto “La Via Petrina”, il nuovo itinerario culturale finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo per l’anno 2018 e patrocinato dal comune di Taranto. In questi giorni, numerosi sopralluoghi da parte dei promotori della Polisviluppo in varie province per la mappatura dei luoghi, in cui è possibile ipotizzare un passaggio del principe degli Apostoli. Conoscenza, tutela e promozione le linee guida, con il coinvolgimento di numerosi partner quali Confcommercio Taranto, Gal Terre del Primitivo, Gal Magna Grecia, Taranto Sotterranea, Pro Loco Taranto, Left ente di formazione, Archeoart di Policoro.

Appuntamento alle 10:30 presso il Relais Histò, Circummarpiccolo di Taranto. Per informazioni: 340.7641759.