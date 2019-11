Si gioca alle 17,30 l’incontro Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi per l’ottava giornata del campionato di basket maschile di serie A. Pugliesi al secondo posto in classifica e reduci anche dalla vittoria in coppa con i turchi del Besiktas.

Calcio: serie A, alle 15 si disputa Lazio-Lecce per.la decima giornata del campionato. Salentini che hanno quattro pareggi consecutivi nel loro ruolino prima di questa partita.

SERIE C girone C dodicesima giornata

Bisceglie-Bari ore 17,30

Monopoli-Viterbese Castrense ore 15

Virtus Francavilla Fontana-Rende ore 15

SERIE D girone H undicesima giornata ore 14,30

Audace Cerignola-Francavilla in Sinni

Brindisi-Gelbison ore 15

Casarano-Gladiator

Foggia-Sorrento

Gravina in Puglia-Fidelis Andria ore 15,30

Grumentum-Team Altamura

Nardò-Bitonto ore 15

Nocerina-Città di Fasano

Taranto-Agropoli

