Gli impegni delle pugliesi: calcio serie C girone C, Bari corsaro a Bisceglie. Serie D girone H: Bitonto prende il largo

Pallacanestro Trieste-Happy Casa Brindisi 72-80. Una vittoria netta per i pugliesi che dopo l’ottava giornata della serie A di basket maschile consolidano, a quota 12 punti, il secondo posto in classifica (comanda, a punteggio pieno, la Segafredo Bologna con 16 punti).

Nella serie A di calcio, Lazio-Lecce 4-2. Ma con un errore tecnico da non escludere da parte dell’arbitro che, assegnato (sul 2 -1 per i laziali) un rigore al Lecce, ha annullato la rete su ribattuta di Lapadula ritenuto già in area al momento del tiro dal dischetto da parte del compagno. Ma in casi del genere si ripete il penalty, regolamento alla mano. A meno che non vi sia altro.

SERIE C girone C dodicesima giornata

Bisceglie-Bari 0-3

Monopoli-Viterbese Castrense 1-0

Virtus Francavilla Fontana-Rende 1-1

In classifica al comando la Reggina con 34 punti seguita da Ternana (29) e Monopoli (28). Bari a quota 26, Virtus Francavilla Fontana 18 punti, Bisceglie 10.

SERIE D girone H undicesima giornata

Audace Cerignola-Francavilla in Sinni 2-1

Brindisi-Gelbison 0-2

Casarano-Gladiator 2-1

Foggia-Sorrento 0-2

Gravina in Puglia-Fidelis Andria 1-0

Grumentum-Team Altamura 2-1

Nardò-Bitonto 0-3

Nocerina-Città di Fasano 4-4

Taranto-Agropoli 5-0

CLASSIFICA

25 Bitonto

21 Foggia, Taranto

20 Città di Fasano

19 Sorrento

17 Casarano, Gravina in Puglia

16 Gelbison

15 Brindisi, Gladiator

14 Gravina in Puglia, Nocerina

13 Team Altamura

12 Fidelis Andria, Grumentum

11 Francavilla in Sinni

9 Agropoli

7 Nardò