Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Crispiano:

Si è tenuta lunedì 6 ottobre, a Crispiano, la cerimonia di intitolazione del nuovo campo polivalente coperto alla memoria di Emanuela Loi, giovane agente della scorta di Paolo Borsellino e prima donna della Polizia di Stato a cadere in servizio in un attentato di mafia.

L’intitolazione rappresenta un gesto di profondo valore simbolico e civico. Il campo, realizzato nell’ambito del progetto “Io Gioco Legale” e pensato per promuovere lo sport come strumento di inclusione e rispetto delle regole, è ora dedicato a una figura che ha incarnato fino in fondo il senso del dovere e il coraggio civile.

«Questo campo è un segno concreto di legalità, memoria e speranza, dedicato ai nostri giovani e al loro futuro», ha commentato il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo. «Un luogo che nasce per lo sport e la socialità porta ora il nome di una donna che ha dato la vita per i valori fondanti della nostra Repubblica».

La scelta di dedicare la struttura a Emanuela Loi accoglie anche la richiesta di una toponomastica più equilibrata e inclusiva. L’istanza è giunta direttamente dai ragazzi e dalle ragazze dell’Istituto Alberghiero “Elsa Morante” con il loro progetto “Domna”, dedicato alla parità di genere e finanziato nell’ambito del bando “Genere in Comune” promosso da Regione Puglia e Anci.

«Abbiamo accolto con convinzione questo impegno perché la memoria pubblica deve rappresentare tutti e tutte», ha sottolineato il primo cittadino Lopomo.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Taranto, Paola Dessì; il Questore, Michele Davide Sinigaglia; il Prefetto in congedo Francesco Tagliente, concittadino di Crispiano; Don Mimmo per la benedizione impartita ai presenti e a quanti utilizzeranno da qui in avanti l’impianto sportivo.