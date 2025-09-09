Un appuntamento irrinunciabile con la storia e il femminismo di Luciana Castellina.

Luciana Castellina e Ginevra Bompiani sono le protagoniste di “Il femminismo della mia vicina”, dialogo nato da un’idea dell’editrice Agnese Manni.

Martedì 16 Settembre 2025 ore 19,30 nella cornice della Libreria Il Ghigno, la presentazione del libro per il settimo evento di Storie Italiane, il primo festival di letteratura a Molfetta 13a edizione, summer edition 2025, ideato e nato dai libra* Il Ghigno Libreria Molfetta

Grandi amiche, grandi personalità, che si raccontano nel libro come donne e come femministe, per tracciare un bilancio e fare progetti. La storia intellettuale di Bompiani e quella politica di Castellina si incontrano in un’amicizia che è fatta anche di contrasti, di posizioni diverse, ma che trova una piena convergenza nella necessità della lotta di genere.

Dal libro

Ci sono molti punti in comune tra il colonialismo e il patriarcato. Noi donne siamo state colonizzate e quindi dobbiamo liberarci. Il colonialismo non è solo oppressione materiale, ma anche snaturamento della nostra stessa identità. E, anzi, il nostro non riconoscerci come donne è stata un’oppressione più dura di quella materiale.

Luciana Castellina

Bisogna tornare molto indietro o andare molto avanti per individuare la vera differenza fra l’uomo e la donna; quella che non costringe e non umilia nessuno dei due.

Ma per prima cosa, bisogna abolire il potere che l’uomo si sente in diritto di esercitare sulla donna.

Ginevra Bompiani

La biografia di Luciana Castellina

È nata a Roma nel 1929.

Ha lavorato nella sezione femminile del Pci e ha fatto parte della presidenza dell’Udi.

Tra i fondatori del “manifesto”, è stata deputata del Parlamento italiano ed europeo.

Ha pubblicato diversi libri di saggistica e memoir, tra cui La scoperta del mondo (nottetempo, 2011, Cinquina del Premio Strega).

Dal 1° giugno a ottobre 2025, Molfetta ospita la 13ª edizione (summer edition) di “Storie Italiane” Festival, il primo festival letterario della città, promosso e curato dalla Libreria Il Ghigno – Un mare di storie.

Un progetto nato dalla passione per i libri e dalla volontà di creare uno spazio culturale aperto, inclusivo e vivo.

Ogni edizione di Storie Italiane ospita voci significative del panorama letterario italiano, con un’attenzione particolare al dialogo autentico tra autrici, autori e lettori.

Anticipazioni e pillole di

Storie Italiane, il primo festival di letteratura a Molfetta

13a edizione, summer edition 2025

ideato e nato dai libra*

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