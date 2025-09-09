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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

“Human-Touch: Il Cuore e l’Innovazione” a Torre Chianca Domani e venerdì

10 Settembre 2025
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Di seguito il comunicato:

Come si costruisce il giusto equilibrio tra risorse umane e intelligenza artificiale? Questo è il tema al centro di Human-Touch: Il Cuore e l’Innovazione, che si terrà giovedì 11 e venerdì 12 settembre a Torre Chianca, nella marina di Lecce (presso Masseria Francescani in via degli Olmi 10).

Circa quaranta aziende, appartenenti a diversi settori produttivi dell’economia italiana, si danno appuntamento in Puglia in occasione dell’evento organizzato da YesWeWork, APL autorizzata dal Ministero del Lavoro, che unisce esperienze, testimonianze e momenti di intrattenimento per riflettere su come la tecnologia possa affiancare – senza sostituire – le competenze, la creatività e l’unicità delle persone. La scelta di questa regione non è casuale: i protagonisti hanno voluto radunarsi in questo territorio come simbolo di bellezza, accoglienza e innovazione, location ideale per un dialogo sul futuro del lavoro.

 

Il programma prevede due giornate intense: Esperienza, Emozione, Connessione (11 settembre), con interventi ispirazionali, sessioni di team building e performance artistiche. Visione, Valori, Valorizzazione (12 settembre), con focus su sostenibilità, I.A. e innovazione, momenti di confronto diretto con esperti e un talk sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Non mancheranno contributi creativi e fuori dagli schemi, tra magia, comicità e musica, per rendere ancora più coinvolgente il messaggio: l’innovazione è tale solo quando resta radicata nei valori umani.

 

«Abbiamo voluto creare un’occasione di confronto che metta al centro le persone. Un networking costruttivo sul mondo dell’impresa e delle risorse umane – commenta Antonio Porro, amministratore delegato di YesWeWork – nella consapevolezza che l’intelligenza artificiale può essere una straordinaria alleata, ma non può esistere senza la guida del cuore e dell’intelligenza umana».


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