Di seguito il comunicato:

Come si costruisce il giusto equilibrio tra risorse umane e intelligenza artificiale? Questo è il tema al centro di Human-Touch: Il Cuore e l’Innovazione, che si terrà giovedì 11 e venerdì 12 settembre a Torre Chianca, nella marina di Lecce (presso Masseria Francescani in via degli Olmi 10).

Circa quaranta aziende, appartenenti a diversi settori produttivi dell’economia italiana, si danno appuntamento in Puglia in occasione dell’evento organizzato da YesWeWork, APL autorizzata dal Ministero del Lavoro, che unisce esperienze, testimonianze e momenti di intrattenimento per riflettere su come la tecnologia possa affiancare – senza sostituire – le competenze, la creatività e l’unicità delle persone. La scelta di questa regione non è casuale: i protagonisti hanno voluto radunarsi in questo territorio come simbolo di bellezza, accoglienza e innovazione, location ideale per un dialogo sul futuro del lavoro.

Il programma prevede due giornate intense: Esperienza, Emozione, Connessione (11 settembre), con interventi ispirazionali, sessioni di team building e performance artistiche. Visione, Valori, Valorizzazione (12 settembre), con focus su sostenibilità, I.A. e innovazione, momenti di confronto diretto con esperti e un talk sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Non mancheranno contributi creativi e fuori dagli schemi, tra magia, comicità e musica, per rendere ancora più coinvolgente il messaggio: l’innovazione è tale solo quando resta radicata nei valori umani.

«Abbiamo voluto creare un’occasione di confronto che metta al centro le persone. Un networking costruttivo sul mondo dell’impresa e delle risorse umane – commenta Antonio Porro, amministratore delegato di YesWeWork – nella consapevolezza che l’intelligenza artificiale può essere una straordinaria alleata, ma non può esistere senza la guida del cuore e dell’intelligenza umana».