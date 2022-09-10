Alle 10 (ora italiana, le 11) Carlo III viene proclamato re in St. James. Per l’incoronazione si attenderanno dei mesi, forse la primavera.

In tutto il mondo la regina Elisabetta, morta l’altro ieri, viene commemorata. Il 19 settembre funerali a Londra. Fra le innumerevoli persone che hanno ricordato Elisabetta II c’è l’attrice britannica premio Oscar per “The Queen”. L’interprete del film, Helen Mirren nel ruolo proprio della regina, fra l’altro ha un rapporto stretto con il Salento, è praticamente la sua altra residenza. Helen Mirren ha detto della regina defunta che (riportato da organi di stampa) è stata esempio di cosa significhi nobiltà.