Di seguito il testo della lettera inviata dalla dirigenza della Lega Puglia per tutte le forze dell’ordine al prefetto di Taranto:

Eccellenza,

con la presente ci teniamo a ringraziare tutte le forze dell’ordine impiegate sul territorio di Taranto e in particolare tutti gli agenti che a vario titolo hanno prestato servizio per garantire la sicurezza pubblica durante le tappe del Sen. Matteo Salvini nella Provincia di Taranto durante la giornata di domenica 6 settembre.

Il vostro lavoro è stato, ancora una volta, encomiabile e degno della divisa che indossate: questo è motivo di orgoglio per la nostra Provincia e per il Paese.

Consapevoli delle difficoltà, sentiamo il dovere di ringraziarvi per essere riusciti a garantire e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza in una situazione, nostro malgrado, di non semplice

gestione.

Sogniamo un Paese in cui non si debba più essere costretti a tale dispiegamento di forze per consentire a un leader politico, come a un qualunque libero cittadino, di esprimere il proprio pensiero. Vogliamo un’Italia in cui voi possiate, anche con aumento di personale e migliori condizioni lavorative, occuparvi solo dei problemi veri dai quali ci difendete ogni giorno.

Con la nostra collaborazione e il vostro impegno, costante e quotidiano, riusciremo a rendere l’Italia una nazione più libera e sicura.

La Lega ringrazia ciascuno di voi per quanto fatto.

On. Luigi D’Eramo

Segretario regionale

On. Gianfranco Chiarelli

Vicesegretario regionale

I Parlamentari

On. Roberto Marti

On. Annarita Tateo

On. Rossano Sasso

On. Nuccio Altieri