rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

La Lega ringrazia le forze dell’ordine di Taranto per il lavoro durante la presenza di Salvini Lettera dei vertici regionali del partito

10 Settembre 2020
IMG 20200907 044402
Di seguito il testo della lettera inviata dalla dirigenza della Lega Puglia per tutte le forze dell’ordine al prefetto di Taranto: 
Eccellenza,
con la presente ci teniamo a ringraziare tutte le forze dell’ordine impiegate sul territorio di Taranto e in particolare tutti gli agenti che a vario titolo hanno prestato servizio per garantire la sicurezza pubblica durante le tappe del Sen. Matteo Salvini nella Provincia di Taranto durante la giornata di domenica 6 settembre.
Il vostro lavoro è stato, ancora una volta, encomiabile e degno della divisa che indossate: questo è motivo di orgoglio per la nostra Provincia e per il Paese.
Consapevoli delle difficoltà, sentiamo il dovere di ringraziarvi per essere riusciti a garantire e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza in una situazione, nostro malgrado, di non semplice
gestione.
Sogniamo un Paese in cui non si debba più essere costretti a tale dispiegamento di forze per consentire a un leader politico, come a un qualunque libero cittadino, di esprimere il proprio pensiero. Vogliamo un’Italia in cui voi possiate, anche con aumento di personale e migliori condizioni lavorative, occuparvi solo dei problemi veri dai quali ci difendete ogni giorno.
Con la nostra collaborazione e il vostro impegno, costante e quotidiano, riusciremo a rendere l’Italia una nazione più libera e sicura.
La Lega ringrazia ciascuno di voi per quanto fatto.
On. Luigi D’Eramo
Segretario regionale
On. Gianfranco Chiarelli
Vicesegretario regionale
I Parlamentari
On. Roberto Marti
On. Annarita Tateo
On. Rossano Sasso
On. Nuccio Altieri

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

1 Comment

  1. Il ringraziamento è dovuto ma ormai usate toni in perfetto stile Barbara D’Urso. Se Il Senatore avesse davvero a cuore il bene del Paese e non il suo tornaconto e della Lega prima Veneta,poi Lombarda, di certo lavorerebbe fino all’alba e non verrebbe in Puglia a dire bugie . Per un cervello medio come il mio,ormai la misura è colma.

    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione