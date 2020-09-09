Di seguito il testo della lettera inviata dalla dirigenza della Lega Puglia per tutte le forze dell’ordine al prefetto di Taranto:
Eccellenza,
con la presente ci teniamo a ringraziare tutte le forze dell’ordine impiegate sul territorio di Taranto e in particolare tutti gli agenti che a vario titolo hanno prestato servizio per garantire la sicurezza pubblica durante le tappe del Sen. Matteo Salvini nella Provincia di Taranto durante la giornata di domenica 6 settembre.
Il vostro lavoro è stato, ancora una volta, encomiabile e degno della divisa che indossate: questo è motivo di orgoglio per la nostra Provincia e per il Paese.
Consapevoli delle difficoltà, sentiamo il dovere di ringraziarvi per essere riusciti a garantire e mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza in una situazione, nostro malgrado, di non semplice
gestione.
Sogniamo un Paese in cui non si debba più essere costretti a tale dispiegamento di forze per consentire a un leader politico, come a un qualunque libero cittadino, di esprimere il proprio pensiero. Vogliamo un’Italia in cui voi possiate, anche con aumento di personale e migliori condizioni lavorative, occuparvi solo dei problemi veri dai quali ci difendete ogni giorno.
Con la nostra collaborazione e il vostro impegno, costante e quotidiano, riusciremo a rendere l’Italia una nazione più libera e sicura.
La Lega ringrazia ciascuno di voi per quanto fatto.
On. Luigi D’Eramo
Segretario regionale
On. Gianfranco Chiarelli
Vicesegretario regionale
I Parlamentari
On. Roberto Marti
On. Annarita Tateo
On. Rossano Sasso
On. Nuccio Altieri
1 Comment
Il ringraziamento è dovuto ma ormai usate toni in perfetto stile Barbara D’Urso. Se Il Senatore avesse davvero a cuore il bene del Paese e non il suo tornaconto e della Lega prima Veneta,poi Lombarda, di certo lavorerebbe fino all’alba e non verrebbe in Puglia a dire bugie . Per un cervello medio come il mio,ormai la misura è colma.