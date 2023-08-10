Di seguito un comunicato diffuso da Plastic Puglia:

Il Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci, fondatore e presidente del Gruppo industriale Plastic-Puglia, a 85 anni di età sarà protagonista domani 10 agosto di una maratona di nuoto in acque libere di 4 km per sensibilizzare le coscienze nel dire un deciso “no” alla violenza contro le donne. Nel suo percorso sarà accompagnato dall’istruttrice di nuoto Lucrezia Zazzera, a voler testimoniare che uomini e donne sono entità diverse ma camminano fianco a fianco, hanno gli stessi diritti e devono avere le medesime opportunità.

L’imprenditore nuoterà partendo alle ore 9.30 dall’ Hotel Lido Torre Egnazia (in località Capitolo a Monopoli), per giungere in mare aperto e quindi tornare al punto di partenza. L’itinerario sarà coperto in circa 60 minuti, alla presenza di motovedette della Capitaneria di Porto di Monopoli e imbarcazioni di appoggio e controllo.

Saranno presenti il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese; l’Assessore allo sport, Vincenzo Laneve; il Tenente di Vascello Elisa Giangrasso, Comandante della Capitaneria di Porto di Monopoli; il Prof. Francesco Schittulli, Presidente Nazionale della L.I.L.T (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori); l’Avv. Marisa Cataldo, Presidente della L.I.L.T. Metropolitana di Bari; il Presidente del Comitato Regionale Puglia del C.S.E.N. (Ente nazionale di promozione sportiva del CONI), Domenico Marzullo; il presidente dell’ A.S.D. Madagascar, Fabio Ruta; la presidente dell’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, Miriam Colucci.

L’ evento, che promuove anche i nobili valori dello sport e della solidarietà, è patrocinato dal Comune di Monopoli e dal C.S.E.N (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e organizzato in collaborazione con l’Associazione Umanitaria “Lilly Colucci”, la L.I.L.T di Bari e l’A.S.D. Madagascar, società affiliata alla Federazione Italiana Nuoto, della quale il Barone Colucci è atleta agonista tesserato.