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“Principles of international finance”, ieri sera presentazione a Taranto Yachting club

10 Agosto 2022
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Spiegare ai cittadini, anche quelli più attrezzati in senso culturale, le dinamiche della macroeconomia non è operazione facile. Tanto più prendendo spunto da un testo universitario, dal titolo pure in inglese. Eppure l’operazione è riuscita, ieri sera a Taranto, Yaching club, nella presentazione organizzata dalla Bcc di San Marzano di San Giuseppe. Ospite, l’autore del libro, il pugliese Gimede Gigante che è professore alla Bocconi. Intervistato dal giornalista Domenico Castellaneta, ha parlato di economia internazionale e del contesto geopolitico globale. Cose che appaiono così lontane dalle economie dei cittadini e invece sono ciò che originano proprio i destini economici di ogni singolo cittadino, le difficoltà minori o maggiori per ciascuno.


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