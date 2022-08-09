Spiegare ai cittadini, anche quelli più attrezzati in senso culturale, le dinamiche della macroeconomia non è operazione facile. Tanto più prendendo spunto da un testo universitario, dal titolo pure in inglese. Eppure l’operazione è riuscita, ieri sera a Taranto, Yaching club, nella presentazione organizzata dalla Bcc di San Marzano di San Giuseppe. Ospite, l’autore del libro, il pugliese Gimede Gigante che è professore alla Bocconi. Intervistato dal giornalista Domenico Castellaneta, ha parlato di economia internazionale e del contesto geopolitico globale. Cose che appaiono così lontane dalle economie dei cittadini e invece sono ciò che originano proprio i destini economici di ogni singolo cittadino, le difficoltà minori o maggiori per ciascuno.