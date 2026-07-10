Di seguito alcuni comunicati diffusi da Poste italiane:

Poste Italiane comunica che oggi 10 luglio viene emesso dal Ministero delle

Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “I valori sociali”

dedicato alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A.

Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di quattrocentomilaotto

esemplari, distribuiti in fogli da ventuno francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello

Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il bozzetto è

firmato da Matias Hermo.

La vignetta raffigura una composizione grafica incentrata sul numero “21”, impreziosito dallo

stemma del club FC Internazionale Milano, a simboleggiare la ventunesima affermazione

nazionale nel campionato di Serie A, culminata con la conquista del titolo di Campione d’Italia

2025/2026. Accanto al numero si staglia Io Scudetto tricolore. Sullo sfondo, elementi grafici in

nero e blu richiamano il serpente, che rappresenta da secoli l’identità meneghina ed è stato

adottato dal club per rinsaldare il legame con il territorio.

Completano il francobollo le legende “FC INTERNAZIONALE MILANO” e “CAMPIONI D’ITALIA

25/26”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso “Spazio Filatelia” di Milano.

È stata realizzata una cartella filatelica contenente un foglio di francobolli, la cartolina affrancata ed

annullata, la busta primo giorno di emissione, la tessera e il bollettino illustrativo.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno

disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul

sito filatelia.poste.it

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Poste Italiane comunica che oggi 10 luglio viene emesso dal Ministero delle

Imprese e del Made in Italy un francobollo commemorativo dedicato a Vittorio Occorsio, nel 50°

anniversario della sua scomparsa.

Il francobollo, relativo alla tariffa B, è stato realizzato in una tiratura di centosettantamiladieci

esemplari e distribuiti in fogli da quarantacinque francobolli. Stampato dall’Istituto Poligrafico e

Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia, patinata neutra, autoadesiva, con imbiancante ottico. Il

progetto grafico è a cura della Fondazione Vittorio Occorsio e ottimizzato dal Centro Filatelico

dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce un primo piano di Vittorio Occorsio, autorevole magistrato italiano e simbolo

dell’impegno dello Stato nella difesa della legalità e nella lotta contro il terrorismo e l’eversione. In

alto, emerge l’opera “Rose Spezzate” di Antonio Romano, intensa rappresentazione del sacrificio

dei magistrati caduti nell’adempimento del dovere, a tutela della democrazia, nella lotta contro la

mafia e il terrorismo.

Completano il francobollo le legende “VITTORIO OCCORSIO”, “MAGISTRATO” e le date “1929 –

1976”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’UP Roma 47.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati (cartoline, tessere e bollettini illustrativi) saranno

disponibili presso gli uffici postali con sportello filatelico e gli “Spazio Filatelia” del territorio e sul

sito filatelia.poste.it.

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Tweet di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy:

Le radio e le televisioni locali rappresentano un presidio fondamentale di pluralismo, informazione e coesione. Sono la voce dei territori, delle comunità e delle identità locali. L’esperienza della pandemia ci ha insegnato l’importanza di questo presidio, soprattutto quando erano in corso campagne di disinformazione, dall’estero e non solo. Oggi questo ruolo è ancora più importante, in un’economia digitale che rende sempre più difficile distinguere il vero dal falso. A riconoscimento di questo ruolo, abbiamo presentato oggi un francobollo celebrativo per il 50° anniversario delle radio e tv locali.

Per il settore, come @mimit_gov, abbiamo concluso il percorso di assegnazione dei diritti d’uso per la radio DAB+, completando una riforma molto attesa. Abbiamo inoltre ottenuto una revisione della pianificazione delle frequenze. Oggi il sistema può contare su 3 reti nazionali e 78 reti locali, affidate a 42 società consortili che coinvolgono oltre 1.000 fornitori di contenuti.

Per completare il passaggio al DVB-T2, di cui monitoriamo il progressivo avanzamento tramite la Fondazione Ugo Bordoni, abbiamo previsto una nuova misura di sostegno che destina 30 milioni di euro all’acquisto di decoder di nuova generazione.

All’interno del disegno annuale sulla concorrenza – il quarto dall’inizio della Legislatura – interverremo sull’incremento del numero di televisioni comunitarie che accedono ai contributi, introducendo un limite al numero di marchi per i quali uno stesso soggetto può richiedere il contributo e l’obbligo di un periodo minimo di attività prima dell’accesso ai benefici, così da garantire l’effettiva continuità dell’attività editoriale.

È quanto ho ribadito al Forum RadioTv di Aeranticorallo