Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

Assegnato, a seguito della ventesima riunione della “International Joseph A. Schumpeter Society”, che si è tenuta a Gothenburg (Svezia) nei giorni 9-11 giugno 2024, lo “Schumpeter Prize 2024” all’articolo di Nicola De Liso – Serena Arima – Giovanni Filatrella, “Is the ‘sailing-ship effect’ misnamed? A statistical inquiry of the case sail vs steam in maritime transportation”, pubblicato nel 2023 in Industrial and Corporate Change, Vol. 32, n. 5, October, pp. 975-999 [https://doi.org/10.1093/icc/dtad012]. L’articolo fornisce una risposta sia teorica che empirica alla controversia relativa all’esistenza o meno del cosiddetto “effetto vela” (sailing-ship effect) nella concorrenza tra una tecnologia ‘vecchia’ ed una ‘nuova’ destinata a soppiantare la prima.

Prestigioso riconoscimento scientifico, dunque, per Nicola De Liso, Ordinario di Economia Politica nel Dipartimento di Scienze Giuridiche di Unisalento, Serena Arima, Associata di Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali di Unisalento e Giovanni Filatrella, Associato di Fisica Sperimentale nell’Università del Sannio in Benevento, Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Lo “Schumpeter Prize” viene infatti attribuito, ogni due anni, dalla “International Joseph A. Schumpeter Society”; viene assegnato, da un Comitato Scientifico internazionale, al migliore lavoro, pubblicato nel biennio che precede la conferenza, su temi di economia dell’innovazione.