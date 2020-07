Di Anna Lodeserto:

Stasera alle ore 20.00 in piazza Rodio a Locorotondo lo scrittore Marcello Veneziani presenterà il libro Dispera Bene, dando così inizio alla rassegna culturale Libri nei Vicoli del Borgo giunto alla IX edizione.

Questa edizione della manifestazione culturale si arricchisce del riconoscimento Città che Legge 2020/2021 ottenuto dal Comune di Locorotondo. Tale premio mira a riconoscere i Comuni e le Amministrazioni che si sono contraddistinti per l’impegno profuso nell’organizzazione e promozione di eventi culturali.

Scopo ultimo della rassegna Libri nei Vicoli del Borgo è quello di promuovere e favorire l’incontro tra la lettura ed i luoghi che ospitano gli eventi.

La rassegna, che inizia oggi, si concluderà il giorno venerdì 7 agosto.

Di seguito gli appuntamenti previsti dal cartellone:

domenica 12 luglio alle ore 18.30 Luca Bianchini presenterà Baci da Polignano (Mondadori) in piazza Nardelli (fronte Docks 101);

venerdì 17 luglio la Villa Comunale ospiterà alle ore 20 Ada Fichera ed il suo libro Araba Fenice (Solfanelli ed.);

venerdì 24 luglio Antonio Loprieno presenterà Come gli dei (Radici Future ed.) presso la Villa Comunale alle ore 20;

venerdì 31 luglio alle ore 20 in piazza Rodio ci sarà Francesco Giorgino con Alto Volume (Luiss ed.);

domenica 2 agosto alle ore 18.30 Giampiero Scatigna presenterà Prima che dica buongiorno (Les Flaneurs ed.) in largo Bellavista;

venerdì 7 agosto Antonio Padellaro con La strage ed il miracolo (Paper First ed.) alle ore 20 in largo Mazzini chiuderà la rassegna.

Libri nei Vicoli del Borgo è un evento diretto da Nando Cannone, organizzato dall’associazione culturale Cultura nel Borgo in collaborazione con Regione Puglia ( Assessorato Industrie Creative), FAI ( Fondo Ambiente Italia), Università degli Studi di Bari ( Dipartimento di Studi Umanistici), Università degli Studi della Basilicata ( Dipartimento Europeo delle Culture e del Mediterraneo), Comune di Locorotondo, Libreria Approdo e Libreria Angolo Retto.