Di Francesco Santoro:

Giuliano Sangiorgi è il testimonial di “Donaemozioni”, la nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue promossa dalla Regione Puglia. Il frontman dei Negramaro compare in un breve video in cui rivolge un accorato appello ai cittadini affinché si rechino nelle strutture sanitarie per un atto di solidarietà nei confronti del prossimo.

Il governatore Michele Emiliano ringrazia il popolarissimo artista salentino per «l’attenzione dimostrata». Il sangue «è vita –prosegue Emiliano-: invito i pugliesi a compiere questo importante gesto, senza alcuna paura. Le nostre strutture sanitarie ed i punti di raccolta rispettano tutte le procedure di sicurezza» regionali. «Ringrazio tutte le associazioni, le federazioni donatori di sangue e gli operatori dei servizi trasfusionali per il prezioso e insostituibile apporto».

La Regione annuncia che lo spot sarà proiettato in anteprima a Polignano a Mare in occasione della rassegna “Il Libro possibile”. E ancora, «una pagina del portale Pugliasalute è stata inoltre dedicata alla donazione del sangue in Puglia e all’aggiornamento dei dati».

(foto: tratta da tweet Negramaro)