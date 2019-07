Conversano e Monopoli: “Nude”

Di seguito il comunicato:

La fotografa di fama internazionale Letizia Battaglia farà tappa in Puglia assieme al fotografo romano Roberto Timperi con un progetto esclusivo dedicato alla donna: “Nude”. Battaglia e Timperi inaugureranno la quinta edizione di ConTempo, il festival di arte contemporanea diretto da Valentina Iacovelli, in programma dal 27 agosto al primo settembre tra le città di Conversano e Monopoli (Bari).

A partire dal 27 agosto nel castello e per la città di Conversano con un esclusivo intervento urbano saranno esposti gli scatti dei due fotografi. Entrambi hanno orientato il loro obiettivo sui corpi, ognuno secondo il proprio stile: Roberto esalta le “emozioni trasversali” dei suoi soggetti, legate ad un rapporto col corpo fuori dall’ordinario, Letizia in queste rielaborazioni rinnega le foto precedenti legate alla violenza mafiosa per restituirci la sua visione di nudo femminile.

“Ho scelto le donne perché sono un messaggio di vitalità contro la morte, le donne osano di più, rischiano di più e fanno anche più fesserie degli uomini”, dice Battaglia.

Un lavoro di essenzialità e sottrazione nell’immagine che si sposa con il tema del festival scelto quest’anno da Valentina Iacovelli: “NOTHING ELSE”. Un richiamo alla capacità degli artisti di concentrarsi sull’essenza delle cose.

“ConTempo è un progetto dedicato alla creatività contemporanea – dichiara Iacovelli – luogo interattivo dove convergono le più diverse forme di espressività. Il festival propone una programmazione culturale multidisciplinare con eventi, esposizioni, performance. È uno spazio in movimento che assume di volta in volta caratteristiche differenti.”

ConTempo è un progetto a cura dell’Associazione Culturale Contempo, con il sostegno della REGIONE PUGLIA – PiiiL CULTURA IN PUGLIA, patrocinato da Comune di Conversano , Comune di Monopoli, e promosso da Corte Altavilla, Vita Puglies , OZ film, Mila Uffici Stampa.

DIGI MEDIA PRODUCTION è main sponsor dell’evento (www.dgtales.com)

Prevista per l’inaugurazione una degustazione di vini a cura di Giovanni Aiello enologo per amore.

Inaugurazione 27 agosto, ore 19 castello di Conversano (ingresso libero) con Letizia Battaglia e Roberto Timperi.

Novità di Contempo – Le fotografie di Letizia Battaglia e Roberto Timperi saranno affisse anche in alcuni angoli della città di Conversano.

La mostra “Nude” sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 18 alle 22 Castello di Conversano sale mostre temporanee secondo piano. Info 366.980.93.41