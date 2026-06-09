Di seguito il comunicato:

Prosegue con successo la sesta edizione del MAP Festival, dopo i concerti di Gegè Telesforo, Daniela Spalletta e Stefania Tallini, una Passeggiata dall’alto contenuto filosofico, l’Orchestra ICO della Magna Grecia e un omaggio al genio di Mozart e Rossini. Riprende mercoledì 10 giugno alle 10.30 nella Camera di commercio di Taranto, sede ideale per la presentazione di Jala – Quadro sonoro di Amara con Gloria Campaner. Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano, con Amara (voce) e Gloria Campaner (pianoforte). Ingresso gratuito.

Giovedì 11, alle 20.00, nella Masseria Battaglia a Lama: Tutta vita, docufilm di Valentina Cenni. A fine visione, la regista dialogherà con Stefano Bollani. Ingresso: 10euro.

Venerdì 12 giugno, doppio appuntamento. Alle 17.30 a Palazzo D’Aquino, Santi, navigatori, designer – Speech con la designer Chiara Alessi. Incontro realizzato in collaborazione con Ordine degli architetti di Taranto. Ingresso: gratuito su prenotazione. Alle 20.15, Arsenale militare marittimo (Bacino Brin): Mille in concerto. “Concerto in solo con orchestra” di MILLE (voce) con l’Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Angelo Nigro. Ingresso: gratuito su prenotazione.

Da venerdì 5 a venerdì 12 giugno, le imperdibili Installazioni urbane, a cura del MAP Festival: Segnali stradali romantici, Lungomare, Piazzale Democrate, Ringhiera, Villa Peripato, Pineta Cimino; Big Map, Concattedrale Gran Madre di Dio; Map graffiti, Rotonda, Lungomare, Villa Peripato, Piazza maria Immacolata, via Cavour intorno al Museo; Girandole, piazza Marconi.

La sesta edizione del MAP Festival, a cura dell’Orchestra ICO Magna Grecia e del Comune di Taranto, della Regione Puglia, del MIC – Ministero della Cultura e Taranto 2026 – XX Giochi del Mediterraneo, è finanziata con Risorse del Fondo di rotazione Coesione Italia 21-27 Puglia, FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, Piiil Cultura, in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Itsmobilità, Ninfole Caffè, Baux Casa, Five Motors. Direzione artistica di Gloria Campaner e Piero Romano.

Particolare ringraziamento è rivolto a quanti hanno dato disponibilità delle sedi in cui il MAP ha luogo e il Museo archeologico MArTA, la Camera di Commercio, la Marina militare di Taranto, l’Ordine degli Architetti di Taranto.

Biglietti online: Vivaticket; Prenotazione eventi gratuiti: eventbrite. Info: Orchestra ICO Magna Grecia, Taranto via Giovinazzi 28 – Cell: 392.9199935; info@mapfestival.it; orchestramagnagrecia.it; mapfestival.it