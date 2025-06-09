Di seguito un comunicato diffuso da Mantre:

A Martina Franca tre giorni dedicati all’innovazione, all’artigianato digitale e alla creatività: arriva MantrACT, la vetrina dell’artigianato digitale!

Dal 13 al 15 giugno 2025, Martina Franca diventerà il cuore pulsante dell’innovazione creativa grazie a MantrACT, un evento organizzato dal Ser Martina Franca e ideato da Mantre Group e Chiro Production, con il patrocinio del Comune di Martina Franca. Per la prima volta in Puglia, un evento che mette insieme maker, startup, artigiane e artigiani digitali, studentesse e studenti, imprese e associazioni per raccontare il futuro attraverso progetti originali, workshop pratici e momenti di confronto sul rapporto tra tecnologia, sostenibilità e territorio.

Una manifestazione per chi trasforma le idee in realtà!

MantrACT nasce per valorizzare le competenze locali e connetterle con i valori del Made in Italy e del Made in EU, promuovendo l’artigianato digitale come leva di sviluppo sostenibile e inclusivo. Sarà una grande vetrina per chi lavora con creatività e tecnologia, spesso dietro le quinte, e che ora potrà raccontare il proprio percorso in un contesto dinamico e stimolante.

L’evento si terrà a Martina Franca presso il Centro Servizi di Piazza D’Angiò, con un’area espositiva per i/le candidati/e e un’arena dove tematiche che sembrano apparentemente distanti si confronteranno in dibattiti orizzontali e intersezionali.

Si parte venerdì 13 giugno 2025 con la conferenza stampa di apertura: questa giornata inaugurale comincerà con l’allestimento degli spazi espositivi e culminerà alle ore 17:00 con la conferenza stampa di presentazione alla presenza delle autorità pubbliche, delle cittadine e cittadini e degli ospiti principali. A seguire, il tradizionale taglio del nastro darà ufficialmente il via all’edizione MantrACT 2025. Dalle 19:00, spazio alle “Storie di Gaming”, in cui due ospiti d’eccezione racconteranno come la loro passione per il videogioco si è trasformata in una professione. Chiuderà la serata una live gaming session con il content creator e un momento di convivialità con l’Aperitivo Nerd.

Sabato 14 giugno: progetti, laboratori, moda sostenibile e giochi

La giornata di sabato si aprirà alle 10:00 con gli speetch dei partecipanti, che presenteranno i propri progetti alla giuria e al pubblico. Le installazioni resteranno visitabili per tutta la giornata.

A seguire, due workshop imperdibili:

11:30 – “FixIt – L’arte del riparare” – Dedicato all’economia circolare e all’obsolescenza programmata: un viaggio nella cultura del riuso a cura di Martino Colucci.

16:30 – Workshop S.T.E.M. – Impara, Crea, Inventa con l’AI – Laboratorio interattivo in cui ragazze e ragazzi realizzeranno un chatbot personalizzata. Un’esperienza pratica e creativa per capire come usare la tecnologia in modo consapevole e innovativo.

18:30 – Workshop “Il futuro della moda è circolare” – Raccontarsi per cambiare il presente, tra design sostenibile e innovazione. Ospiti: CioCio, Domenico Rubino (Comitato Giovani BCC Locorotondo / Sviluppo Moda), e il laboratorio “Riconversione Digitale dell’Artigianato Luxury” a cura del brand Rossorame*.

20.00 – riuso in musica, con Lorenzo Vaccari che camminerà tra suoni e respiri durante la giornata, ascoltando ciò che spesso passa inosservato, per poi trasformarlo in musica. Un laboratorio che è anche racconto: i suoni del quotidiano si fondono, si intrecciano, si rigenerano e diventano armonia condivisa. Un’esperienza aperta a tutte e tutti,

per scoprire insieme la bellezza nascosta nei rumori del mondo.

La serata sarà dedicata al gioco, con una sessione di Dungeons & Dragons guidata dal game master Moreno Nardelli e giochi da tavolo per tutte e tutti, sempre accompagnato da carristi del gusto by Baffo D’Itria.

Domenica 15 giugno: AI, ambiente e premiazioni

10:00 – “Storie Dannatamente Geniali” – Un viaggio tra creatività naturale, artigianato tecnologico e design alternativo: a cura di Adriano Nardelli e Chiro Production, con la partecipazione di Delirio Carnivoro, Kokedama – Composizioni vegetali sospese, 3D Shell – Design con stampa 3D a tema naturalistico realizzato con biomalta derivata da gusci di micelio.

11:30 – Arena “AI vs Sostenibilità Ambientale” – Un dibattito stimolante tra tecnologia e ambiente: può l’intelligenza artificiale diventare alleata della sostenibilità? Intervengono: Cristina Monterisi, Presidente Legambiente Trani e Fabio Marchitelli – CEO Techloop, Modera: Massimiliano Martucci.

12:30 – Premiazioni del Contest – Le attesissime premiazioni con due riconoscimenti speciali:

🥇 Voucher da 500 € offerto da Mantre Group, destinato all’acquisto di attrezzature per lo sviluppo dell’idea vincitrice. 🥈 Voucher da 250 € offerto da Chiro Production e terzo posto CORSO professionale.

Una giuria d’eccellenza

A valutare i progetti sarà una giuria composta da figure di spicco nei campi della moda, del design, dell’artigianato, della sostenibilità e delle politiche pubbliche: Francesco Aquaro, Enrica Laveglia, Michele Carbotti, Nanni Palmisano, Mary Montanaro che sarà Presidente di giuria.

La manifestazione si concluderà alle 18:30 con un rinfresco finale e i saluti all’edizione futura di MantrACT 2026.

La prima occasione per il Sud: MantrACT vuole diventare un punto di riferimento per il Sud, contribuendo a rafforzare la presenza di spazi di innovazione anche nelle regioni meridionali.

Non è solo un evento: è una chiamata collettiva all’ingegno, alla condivisione e al futuro. E alla PARTECIPAZIONE.