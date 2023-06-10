Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, domenica 11 giugno, per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati, specie sui settori occidentali del territorio regionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Mario Rigo, co-founder di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita”, ha annunciato che «le previsioni meteo per la giornata di domenica 11 giugno sono in netto peggioramento e perciò, seppur a malincuore, siamo stati costretti a rinviare il nostro “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food” che si sarebbe dovuto tenere in serata sul Corso ai Due Mari; l’appuntamento con questo evento, organizzato in collaborazione con Slow Food, è solo rinviato a una data di luglio che comunicheremo al più presto».

Con questa iniziativa si sarebbe dovuta aprire la seconda edizione di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita”, la manifestazione dedicata alla Puglia e, più in particolare a Taranto, con lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale della città, declinando il paradigma “Bellezza Sogno Passione Qualità”!

Organizzato da “Méditerranée”, il format nasce da un’idea di Mario Rigo, stimato Senior Executive fashion advisor, e del famoso hair stilist Angelo Labriola, due tarantini che, ormai affermatisi a livello nazionale, con Passione continuano il percorso per realizzare il loro Sogno: contribuire alla rinascita della città.

Fine ultimo è diffondere l’immagine di una Puglia più bella, in Italia e all’estero, attraverso eventi che ne esaltano la tradizione, la storia, la valorizzazione dei luoghi, l’arte artigiana, la creatività, la moda e lo stile inconfondibile.

Il “Mercato Méditerranée. I Colori di Slow Food”, ora rinviato a luglio, prevede l’allestimento di stand in cui 30 aziende pugliesi, eccellenze dell’enogastronomia selezionate da Slow Food, proporranno le loro produzioni ai cittadini; anche grazie alla collaborazione di “Mercati della Terra” di Slow Food, ci saranno tanti gustosissimi prodotti pugliesi, tra cui la cozza nera tarantina che, giusto un anno addietro, è diventata “Presidio Slow Food”, il “marchio” che a livello nazionale garantisce la qualità e la salubrità delle produzioni.

Altri eventi: venerdì 28 luglio, l’iconico Castello Aragonese ospiterà il fashion show “Méditerranée e la grande Bellezza”, una serata interamente dedicata alla moda nella sua massima espressione con la sfilata degli outfit dello stilista Gianluca Saitto e di Rossorame, nonché le proposte per l’hair Styling di Shu Uemura.

Gran finale venerdì 15 dicembre, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare, con “Méditerranée White Christmas”, una cena di gala che vedrà coinvolti le amministrazioni comunali e regionali, gli imprenditori, le figure di rilievo del territorio e i mass media.

Main partner di “Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” 2023 sono Baux Cucine, Renexia e Banca Popolare Pugliese.

Partner della manifestazione, supportata da Fondazione Taranto25 e Artava, sono Camera di Commercio di Taranto, Jonian Dolphin Conservation, A.I.G.I. (Associazione Indotto AdI e General Industries) Taranto, Slow Food, Panacea, Vetrère, MarmiStrada, Orchestra ICO Magna Grecia, Andriani, Centrale del Latte Puglia, Blue Bay e Boat Sharing.

“Méditerranée – Taranto e la Dolce vita” 2023 si avvale del patrocinio di Ambasciata di Francia in Italia, Regione Puglia, Puglia Promozione, Comune di Taranto, Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, CNA Federmoda Italia, Associazione culturale NCDT e Ordine degli Architetti di Taranto.