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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, maltempo: in alcune zone del foggiano è codice rosso. Allerta per l’intera regione Protezione civile, previsioni meteo: bollettino di aggiornamento

10 Giugno 2022
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Nell’immagine di home page il bollettino di aggiornamento delle 4,40. Diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia. Codice rosso per Chieuti e Serracapriola.

In corso, per l’intera regione, due messaggi di allerta.

Screenshot 20220609 044606Il primo, con validità dalla mezzanotte per venti ore: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, in esaurimento nel pomeriggio, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema accanto, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalla mezzanotte per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti dai quadranti settentrionali da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: codice giallo, livello di attenzione, per l’intera regione.


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