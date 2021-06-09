Articolo diffuso dalla Marina militare:



L’Italia vive una straordinaria condizione: quella di trovarsi in mezzo al mare. In questa affermazione sta una delle caratteristiche principali del nostro Paese che lo richiama a responsabilità e a consapevolezza e ambizione. Siamo nel cuore di un bacino d’acqua che costituisce il collante tra il Nord e il Sud del Mondo, tra l’Oriente e l’Occidente, certamente non solo geografico, ma anche culturale, sociale, religioso ed economico. Questa condizione ci affida un ruolo che è anche una grande opportunità e che la nostra Marina interpreta con competenza e professionalità attraverso le tante, tantissime attività che svolge, in Italia e nel mondo”.

Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Marina Militare, svolte questa mattina a Palazzo Marina.

Giornata celebrata in ricordo dell’impresa di Premuda del 10 giugno 1918, nella quale il Comandante Luigi Rizzo, con gli equipaggi dei MAS 15 e 21, riuscì ad affondare la corazzata “Santo Stefano”, stroncare sul nascere le attività della flotta austriaca e contribuire, in modo decisivo, alla vittoria delle nostre forze nella Grande Guerra.

Presenti, tra gli altri, i Sottosegretari di Stato alla Difesa, i Presidenti delle Commissioni Difesa del Senato e della Camera, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli e il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone.

“Occasioni come quella odierna, oltre a rappresentare un momento importante per celebrare il passato e un’opportunità per tracciare un consuntivo del presente, devono costituire anche lo stimolo per guardare alle progettualità future e alle necessità che il quadro geopolitico di riferimento ci chiede” ha affermato il Ministro, sottolineando il ruolo della Marina Militare in diversi ambiti.

Dalla vigilanza marittima nelle principali aree di interesse nazionale, alla protezione e salvaguardia degli interessi marittimi del Paese attraverso la presenza di dispositivi aeronavali nel Mediterraneo Allargato; dalla cosiddetta “Naval Diplomacy” svolta attraverso il fondamentale ruolo di promozione nel settore della cooperazione multinazionale e del dialogo tra Paesi, alle numerose campagne addestrative nel mondo; dagli impegni multinazionali, alle missioni internazionali di pace, sempre più complesse a seguito delle esigenze operative della nuova strategia della NATO e della crescente valenza della Difesa Europea.

“Nell’ambito degli impegni che vedono il nostro Paese spingersi ben oltre i tradizionali teatri esteri d’impiego, la nostra Marina Militare garantisce la sicurezza marittima anche in mari lontani dalle nostre coste, contrastando fenomeni terroristici e pirateria internazionale, a garanzia di sicurezza e stabilità” ha aggiunto Guerini spiegando che non sono operazioni e missioni disarticolate: “fanno parte di una visione del Paese, una visione tesa a tutelare i propri interessi internazionali, per adempiere agli obblighi internazionali e assicurare la proiezione della nostra Difesa”.

Momento solenne della cerimonia, la consegnata della Bandiera di Guerra al Comando Sommergibili della Marina Militare, e della Medaglia d’Oro al Valor di Marina alla Bandiera di Guerra del Comando delle Forze Aeree.

A seguire, sono state conferite le onorificenze al personale:

– Medaglia d’Argento al Valore della Marina al Tenente di Vascello Gianluca Degani;

– Medaglia d’Argento al Valore della Marina al C° DI 2 CL. Lorenzo Turacchi;

– Medaglia d’Argento al Valore della Marina al Sergente Michele Tedesco;

– Medaglia di Bronzo al Valore della Marina al Sottocapo di 2 Cl. Salvatore Marchese;

– Medaglia d’Oro al Merito della Marina al Tenente di Vascello Andrea Maria Quarto