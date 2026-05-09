Di seguito il comunicato:

Spettacoli di circo contemporaneo, fiabe che prendono vita nel verde, momenti di teatro-gioco e spazi creativi in piazza a Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia domenica 10 maggio per la 29a edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione SAT con la direzione artistica di Teatri di Bari.

Circo contemporaneo a Ruvo

Due spettacoli di teatro e circo contemporaneo in scena a Ruvo nello chapiteau da 100 posti della compagnia svizzera Théâtre circulaire. Si parte alle 11 con Per un Pelo, spettacolo di clown, giocoleria e musica dal vivo della Compagnia Chalibares. In scena due clown nelle vesti di bizzarri musicisti e due esuberanti giocolieri, che danno vita ad un mondo immaginifico di figure acrobatiche e virtuosismi sonori.

Alle 18 è la volta di Porte-à-faux, dove circo, teatro e musica dal vivo si uniscono in un assurdo viaggio in precario equilibrio dove il pubblico partecipa a una spirale di situazioni improbabili, dove ciò che sembra chiaro si confonde e ciò che è assurdo diventa stranamente familiare.

I biglietti, al costo di 7 euro, si possono acquistare al botteghino del teatro e online sul circuito Vivaticket.com.

Favole nel bosco a Bari e Molfetta

Una favola senza tempo nel suggestivo adattamento curato dalla compagnia Zaches Teatro in scena negli spazi verdi di Bari e Molfetta. Cappuccetto rosso nel bosco alle ore 11 viene rappresentato nel giardino del Teatro Kismet di Bari, alle ore 17 e 19 al Parco Baden Powell. In questa versione del racconto, influenzata dalle fonti antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al riverbero simbolico che la storia originale detiene. In un connubio di vari linguaggi artistici si incontrano narrazione, danza, teatro di figura e musica dal vivo dando vita a un delicato equilibrio che ha il dono di immergere spettatori grandi e piccoli nella celebre vicenda. Consigliato a un pubblico da partire da 4 anni.

Il format A tavola con a Martina franca e Monopoli

Martina Franca e Monopoli ospitano A tavola con, format che unisce alla narrazione teatrale di uno spettacolo momenti di gioco per bambine e bambini a partire da 7 anni, curato da Teresa Ludovico. Alle ore 11 il Palazzo Ducale di Martina ospita A tavola con Pinocchio, mentre la Biblioteca Rendella di Monopoli è la location di A tavola con La regina delle nevi alle ore 17.

Tutte le informazioni e il programma completo degli appuntamenti al sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival vede oltre 60 eventi per tutte le età che per tutto il mese di maggio e oltre coinvolgeranno Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. È organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia (Procedura negoziale per il sostegno delle attività in materia di Spettacolo dal vivo realizzate dai Soggetti ministeriali FNSV e Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027), dei Comuni di Bari, Martina Franca, Monopoli e Ruvo di Puglia, in collaborazione con il Garante regionale dei diritti dei minori, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Puglia Culture, Teatro della Città di rilevante interesse culturale Teatri di Bari e La luna nel letto – Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù.

Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, e di Casa dello spettatore di Roma, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani), TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).