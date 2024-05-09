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DJLO: uscito il visual di “Scintilla chimica” Musica

10 Maggio 2024
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Di seguito il comunicato:

È uscito il Visual del brano “Scintilla Chimica” nuovo singolo della cantautrice e dj calabrese Laura DJLO.

Il brano, in stile pop dance, racconta di un colpo di fulmine!

Scritto dalla stessa cantautrice, il singolo è prodotto dal Tape Lab Studio, distribuito da Orangle e la produzione video è di Ugo Carella.

Il titolo del brano già parla da solo : Scintilla Chimica è quella scossa che provoca il colpo di fulmine! Quello scambio di sguardi fatale che può succedere ovunque:

sul treno, in aeroporto, a lavoro o come in questo caso, ad una festa!

Per il lavoro che faccio mi capita spesso di assistere a queste scintille che si sa come cominciano ma non si sa come vanno a finire… Si tratta spesso di una

“notte esotica” che vale comunque la pena di vivere!

Laura DjLo, vero nome Laura Rizzuti, nasce a Cosenza il 25 aprile del 1981, sotto il segno del Toro. Laureata in Conservazione dei beni culturali e docente di Storia dell’arte alle scuole superiori coltiva costantemente la sua passione per la musica esibendosi come cantante e dj nei locali della Calabria. Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove condivide con i followers i suoi vari interessi: moda, estetica, cura del fisico e del corpo, corretta alimentazione e ovviamente la musica. Canta sin da piccolissima e ricorda ancora quando con il fratello si esibiva nella sua cameretta accompagnata dalle basi del mitico “Canta tu”. I suoi primi passi nel mondo della musica li ha fatti però ai tempi del liceo quando ha cominciato a prendere lezioni di canto.

Etichetta: Orangle Srl – www.oranglerecords.com
Tape Lab Studio – https://www.tapelab.it

Spotify:  https://open.spotify.com/artist/3i22JNcEWosGsRxI5FQmoc?si=FWfRZ97tT7q-7Norbwig-g
Instagram: https://www.instagram.com/laura_djlo/
TikTok: https://www.tiktok.com/@laura_djlo?_t=8bryS3CozUI&_r=1

YouTube: https://www.youtube.com/@lauradjlo2259

Link Visual : https://www.youtube.com/watch?v=Agi5i6sVWks


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