Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lunedì 13 maggio 2024 alle ore 11.00, nell’area partenze (gate A5) dell’Aeroporto internazionale “K. Wojtyla” di Bari sarà inaugurata la mostra intitolata “Guarire e crescere attraverso l’arte delle donne”, mostra nata da un’idea dell’artista argentina Belén Basombrio, e realizzata dalla Fondazione Antimafia Sociale “Stefano Fumarulo” in collaborazione con l’APS G.I.R.A.F.F.A.

Diciassette le donne, italiane e straniere, vittime di tratta e violenza domestica, che hanno partecipato al laboratorio che ha poi portato alla mostra. Si tratta delle donne che le operatrici di G.I.R.A.F.F.A. hanno preso in carico, in un percorso di liberazione e riconquista di sé.

All’inaugurazione interverranno il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, Angelo Pansini e Maria Luisa Fumarulo rispettivamente presidente e presidente onorario della Fondazione Antimafia Sociale “Stefano Fumarulo”, l’artista Belén Basombrio, la presidente dell’associazione di promozione sociale G.I.R.A.F.F.A. Maria Pia Vigilante, l’assessora alla cultura legalità e antimafia sociale della Regione Puglia Viviana Matrangola e il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.